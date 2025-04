Botafogo tem um dos piores índices de finalizações no Brasileirão

Atual campeão brasileiro, o Botafogo não começou bem a disputa pela defesa do título em 2025. Ainda se adaptando ao trabalho do técnico Renato Paiva, o Alvinegro conquistou apenas três de nove pontos disputados e tem demonstrado uma grande dificuldade no ataque. Assim, o problema tem refletido diretamente nos resultados.

O Botafogo marcou 16 gols em 19 partidas na temporada. Dono de um dos piores ataques da Série A em 2025, o Alvinegro tem o terceiro pior índice de aproveitamento em finalizações. Entretanto, para marcar um gol, precisa finalizar pelo menos 20,5 vezes. Somente Atlético-MG (26,6) e São Paulo (33) são piores.

Em três jogos disputados, o Botafogo finalizou 41 vezes (média de 13,6 por partida). O Alvinegro fez somente dois gols, ambos na vitória sobre o Juventude, fora de casa. Além disso, ficou no empate sem gols com o Palmeiras e foi derrotado pelo Bragantino por 1 a 0. Aliás, a derrota em Bragança Paulista encerrou a invencibilidade de 18 duelos na competição.

Com a derrota para o Bragantino, o Botafogo terminou a 3ª rodada em 10º lugar. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Nilton Santos, pela 4ª rodada do Brasileirão.

Índices de finalizações para marcar um gol:

1º – Corinthians (4 gols): 5,75

2º – Vasco (5 gols): 6,4

3º – Ceará (5 gols): 6,6

4º – Fortaleza (3 gols): 7,3

5º – Flamengo (5 gols): 8,2

6º – Palmeiras (4 gols): 8,25

7º – Vitória (3 gols): 9,3

8º – Internacional (4 gols): 9,5

9º- Cruzeiro (3 gols): 9,66

10º – Juventude (4 gols): 10

11º – Bahia (4 gols): 10,25

12º – Grêmio (3 gols): 11,33

13º – RB Bragantino (4 gols): 11,5

14º – Santos (3 gols): 12,3

15º – Mirassol (3 gols): 13,6

16º – Fluminense (3 gols): 14,3

17º – Sport (2 gols): 17,5

18º – Botafogo (2 gols): 20,5

19º – Atlético-MG (3 gols): 26,6

20º – São Paulo (1 gol): 33

