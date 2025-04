Santos se reúne com Sampaoli e inicia conversas para contratar o treinador

O Santos já iniciou os contatos com Jorge Sampaoli e vive uma expectativa para um desfecho positivo nas próximas horas. Na noite desta segunda-feira (14), clube e treinador realizaram uma reunião de forma virtual, onde abriram negociações e há um desejo recíproco por um final feliz.

Sampaoli virou a principal opção após o Alvinegro receber duas recusas, de Tite e Dorival Júnior. O argentino comandou o Santos entre os anos de 2018 e 2019, tendo como destaque o vice-campeonato brasileiro em 2019.

Há uma resistência dentro do clube, por conta das exigências de melhoria de elenco feitas pelo técnico, além das dificuldades no dia a dia de trabalho. Entretanto, o nome é o que mais agrada o presidente Marcelo Teixeira, que já havia procurado o treinador anteriormente.

Sampaoli está sem clubes desde janeiro, quando foi demitido do Rennes. O treinador ficou no clube francês por cerca de dois meses, com dez jogos, três vitórias e sete derrotas.

