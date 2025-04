Morte de Mario Vargas Llosa comove o Peru

O superpremiado escritor peruano Mario Vargas Llosa, fanático torcedor do Universitário de Lima, morreu neste domingo (13), aos 89 anos. Mas a família não divulgou a causa da morte. Dono de um Prêmio Nobel de Literatura, em 2010, tornou-se um dos grandes expoentes do movimento literário latino-americano “Boom” ao lado do mexicano Gabriel García Márquez. Llosa, sócio-honorário do Universitário, recebeu homenagem do clube nas redes sociais.

“Lamentamos profundamente o falecimento de Mario Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, membro da Academia Francesa e sócio honorário do Universitario de Deportes. Descanse em paz, Don Mario!”, escreveu o clube peruano em suas redes sociais.

Vargas Llosa acompanhava muitos jogos da equipe e viveu noite inesquecível em 2009. Afinal, entrou em campo com a bandeira da “La Crema” (NR: a camisa 1 do Universitario é na cor creme) para celebrar o título nacional em cima do arquirrival Alianza logo após a partida. Assim, teve o seu nome gritado por mais de 50 mil pessoas. Mas, na Espanha, acompanhava muitos dos jogos de seu segundo time, o Real Madrid, que prestou pelo menos duas homenagens em vida ao escritor, uma delas o pontapé inicial em uma das partidas dos Merengues. Também era fã de carteirinha de Pelé (“O maior de todos”, disse).

Vida e carreira de Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa é um dos ícones da literatura mundial. Nascido em 28 de março de 1936, ele ficou conhecido por livros como “Pantaleão e as Visitadores”, “A Cidade e os Cachorros” e “A Guerra do Fim do Mundo”. Além deles, “Travessuras da Menina Má” e Tua Júlia e o Escrevinhador”, entre outros traduzidos para todos os principais idiomas.

Em 2010, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, um dos maiores reconhecimentos da área. Morreu como membro da Academia de Letras do Peru e da Real Academia Espanhola de Letras. Além disso, foi o único autor aceito na Academia Francesa sem nunca ter escrito nada em francês. Enfim, tornou-se sócio-correspondente da Academia Brasileira de Letras (máxima honraria concedida a um escritor não brasileiro pela ABL).

Além de escritor, Vargas Llosa também se envolveu com política. Identificado com a esquerda, chegou a disputar a presidência do Peru em 1990. Mas fikcou em segundo lugar. Perdeu o pleito para Alberto Fujimori.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.