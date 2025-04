Cédric Soares revela que está próximo de renovar com o São Paulo

Titular mais uma vez no empate contra o Cruzeiro, no último domingo (13), o lateral-direito Cédric Soares vive a expectativa de prorrogar seu vínculo com o São Paulo. O português possui contrato com o Tricolor até o final do mês, mas já há uma conversa por uma extensão do acordo, como falou o próprio jogador.

“Estamos conversando. Há algum tempo que eles também demonstraram interesse em dar continuidade a esse contrato e estamos em conversas nesse momento. Tem sido positivo. Estamos positivos de ambas as partes. Penso que vamos chegar a um acordo e é o que temos nesse momento”, pontuou.

Cédric chegou ao São Paulo no começo do ano, após um longo tempo de inatividade. O Tricolor decidiu lhe dar uma oportunidade, com um contrato curto, e o lateral aproveitou e caiu no gosto de Zubeldía. Até aqui são onze partidas pelo clube, sendo sete como titular, e uma assistência, justamente contra o Cruzeiro.

A expectativa é que o jogador ex-Arsenal assine um novo vínculo até o final. A definição deve acontecer nos próximos dias, já que o atual contrato entra na sua última quinzena de validade a partir desta terça-feira (15).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.