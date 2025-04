Corinthians x Fluminense: relembre 5 fatos marcantes do clássico

O Corinthians recebe o Fluminense nesta quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico interestadual entre o time paulista e carioca já rendeu muitas páginas marcantes na história do futebol brasileiro. Confira abaixo alguns fatos que o J10 separou sobre o confronto.

Invasão Corintiana

Uma das histórias mais marcantes do clássico entre Corinthians e Fluminense aconteceu em 1976, pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, cerca de 70 mil torcedores corintianos viajaram ao Rio de Janeiro para apoiar o Timão no Maracanã, em um movimento que ficou conhecido como a “Invasão Corintiana”.

A mobilização foi histórica e transformou o estádio em um verdadeiro reduto alvinegro. O time paulista, aliás, conquistou a vaga na final do torneio nos pênaltis, após a partida terminar em 1 a 1 no tempo normal. O episódio entrou para a memória do futebol brasileiro. Naquele dia, o Maracanã recebeu mais de 146 mil torcedores.

Maior goleada

A maior goleada da história do confronto entre cariocas e paulistas aconteceu no dia 13 de janeiro de 2021, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Neo Química Arena, o Timão venceu por 5 a 0, em uma atuação dominante.

Na ocasião, aliás, as equipes protagozinaram um duelo direto na briga por uma vaga na Copa Libertadores. Sob o comando de Vagner Mancini, o atacante Jô abriu o caminho para a goleada e, depois, Cazares, Fágner, Mateus Vital e Luan fecharam a conta da vitória alvinegra.

Clássico Silvio Santos

Uma curiosidade inusitada é o apelido do confronto: “Clássico Silvio Santos”. O nome surgiu por conta da ligação do apresentador com os dois clubes. Apesar de ser torcedor declarado do Fluminense, Silvio Santos também teve uma forte conexão com o Corinthians ao longo da vida. A TeleSena, uma das principais marcas do Grupo Silvio Santos, foi patrocinadora do clube paulista em duas ocasiões.

O apelido ganhou simbolismo recentemente, já que Fluminense e Corinthians se enfrentaram justamente no dia em que o comunicador faleceu, em 2024. Assim, o Brasileirão fez uma homenagem póstuma ao batizar o confronto com o nome do apresentador.

“Nasceu no Rio, se tornou uma lenda em São Paulo. Mais jovem, era Fluminense depois teve uma música eternizada com o Corinthians. Quis o destino que no dia do falecimento de Silvio Santos, “seus dois times” se enfrentassem. Que seja uma grande noite no Maracanã”, escreveu o perfil do Brasileirão nas redes sociais.

Rivellino

A saída de Roberto Rivellino do Corinthians para o Fluminense ocorreu após a derrota na final do Campeonato Paulista de 1974, quando o meia foi responsabilizado pela perda do título e o prolongamento do jejum de conquistas do Timão. Portanto, pressionado, Rivellino deixou o clube no início de 1975.

Sua estreia no Tricolor carioca foi marcante: no dia 8 de fevereiro de 1975, em um amistoso contra o próprio Corinthians, ele marcou três gols na vitória por 4 a 1. Então, com essa “resposta” ao ex-clube, início sua história vitoriosa no Time de Laranjeiras.

Corinthians heptacampeão brasileiro

O heptacampeonato brasileiro do Corinthians, conquistado em 2017, permanece na memória dos torcedores alvinegros. Em 15 de novembro daquele ano, então, o time garantiu o sétimo título ao derrotar o Fluminense por 3 a 1 na Neo Química Arena, diante de mais de 46 mil pessoas.

Logo no início, o zagueiro Henrique colocou o Fluminense na frente, mas o Timão se reergueu na segunda etapa com dois gols rápidos de Jô, que balançou a rede em apenas dois minutos. Jadson completou o placar, selando a vitória e o título.

