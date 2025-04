Vasco defende bom retrospecto contra o Ceará de olho na liderança do Brasileirão

Após o triunfo sobre o Sport, em São Januário, o Vasco busca sua primeira vitória longe do Rio de Janeiro nesta edição do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, os comandados do técnico Carille medem forças com o Ceará, nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Castelão. O Cruz-Maltino, então, tenta manter o retrospecto positivo em solo cearense para seguir no G4 e almejar a liderança.

Afinal, a equipe carioca perdeu apenas uma partida contra o Vozão, fora de casa, em sua história. Isso aconteceu pela segunda divisão da competição nacional em 2014, quando o o time cearense venceu por 2 a 0, com gols de Diego Ivo e Ricardinho.

O placar, construído no primeiro tempo em dois lances de bola parada, fez o Alvinegro de Porangabuçu sonhar com a volta à elite do futebol brasileiro no ano de seu centenário. Ainda mais com o tetra do Estadual, a final da Copa do Nordeste com Castelão lotado e a boa campanha na Copa do Brasil. No entanto, depois de um revés para o ABC, o time deixou o acesso escapar.

O Vasco, por sua vez, fez uma campanha recheada de tropeços, que afastou a possibilidade de título. Contudo, concretizou o retorno à Série A depois do empate com outra equipe cearense por 1 a 1, em um Maracanã lotado: o Icasa. Dois anos depois, o time da Colina Histórica reencontrou o Vozão no Castelão, mas não conseguiu tirar o zero do placar (0 a 0).

De olho na liderança

A equipe carioca soma 14 vitórias no histórico do confronto, com 8 empates e apenas três derrotas. Em 2020, um triunfo justamente contra o Ceará, no Castelão, colocou o Vasco na liderança da competição nacional. Germán Cano, Felipe Bastos e Ribamar estufaram a rede, com direito a uma atuação consistente sob o comando do técnico Ramon Menezes.

Por outro lado, no returno, o Alvinegro deu a volta por cima e goleou por 4 a 1, em São Januário, em novembro. Nesse sentido, o final daquela temporada foi desastroso para a torcida, com mais um rebaixamento (o quarto da história do clube). O triunfo por 3 a 2 sobre o Goiás, na última rodada, não foi suficiente para evitar a queda.

Para o confronto desta terça-feira (15), o Cruz-Maltino poderá dormir na liderança se voltar a vencer o Alvinegro em solo cearense, visto que alcançará a marca de 9 pontos, em quatro jogos. Assim, Coutinho, Tchê Tchê e Puma Rodríguez não viajaram à capital cearense. Os dois primeiros por questão física, enquanto o uruguaio poderá acompanhar o nascimento de seu filho.

Últimos confrontos contra o Ceará, fora de casa

1 – Ceará 0 x 3 Vasco – Brasileirão 2020

2 – Ceará 1 x 1 Vasco – Brasileirão 2019

3 – Ceará 0 x 0 Vasco – Brasileirão 2018

4 – Ceará 0 x 0 Vasco – Série B 2016

5 – Ceará 2 x 0 Vasco – Série B 2014

6 – Ceará 1 x 3 Vasco – Brasileirão 2011

7 – Ceará 0 x 2 Vasco – Brasileirão 2010

8 – Ceará 0 x 2 Vasco – Série B 2009

9 – Ceará 1 x 2 Vasco – Copa do Brasil 1993

10 – Ceará 2 x 2 Vasco – Brasileirão 1986

