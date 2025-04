Samuel Xavier, Mbappé e mais: Relembre 5 tretas de Neymar no futebol

Principal nome do futebol brasileiro há mais de uma década, Neymar encantou o mundo com seus dribles e gols, mas acumulou muitas polêmicas dentro e fora dos gramados. Na derrota do Santos diante do Fluminense por 1 a 0, domingo (13), no Maracanã, pela 3ª rodada do Brasileirão, o craque santista teve uma ‘treta’ com o lateral-direito Samuel Xavier, que decidiu a partida com gol nos acréscimos. Dessa forma, aumentou a lista de problemas.

Neymar voltou a jogar uma partida do Brasileirão pela primeira vez desde 2013. Embora tietado por alguns tricolores e até mesmo gandulas, o craque santista foi muito vaiado pela maioria dos 46 mil presentes no Maracanã. Dentro de campo, travou uma disputa acirrada com Samuel Xavier e chegou a levar cartão amarelo por acertá-lo com o braço. No entanto, não gostou e botou o dedo na cara do lateral, que fez o gol da vitória nos acréscimos. O Jogada10, agora, lembra outras polêmicas.

Discussão com Dorival Júnior

Em 2011, Dorival Júnior impediu Neymar de cobrar um pênalti. Assim, o jogador ficou revoltado e discutiu com o treinador, além com o capitão Edu Dracena. Por conta disso, o então camisa 11 seria barrado no jogo seguinte, mas o Santos decidiu demitir o técnico.

Renê Simões e o ‘Monstro’

Dorival Júnior não foi o único técnico que entrou na mira de Neymar. Um ano antes, o então treinador do Atlético-GO demonstrou incômodo com o comportamento do jogador. Durante coletiva, ele afirmou que o futebol brasileiro estava criando um “monstro”.

Briga com Cavani por pênalti

A passagem de Neymar pelo PSG foi recheada de polêmicas. Já na primeira temporada, entrou em rota de colisão com Cavani, então grande nome do time, por causa de um pênalti. O brasileiro não abriu mão de ser o cobrador oficial e a situação dividiu o elenco.

Expulsão por causa de drible

Em 2020, Neymar foi expulso após tentar dar uma “lambreta” no adversário. Na interpretação do árbitro, o brasileiro tentou humilhar o marcador, já que o PSG vencia o Montpellier por 5 a 0, pelo Campeonato Francês. Após receber o cartão amarelo, ele reclamou e foi expulso.

Briga de ego com Mbappé

O PSG ficou conhecido por montar times estrelados nos últimos anos. No entanto, gerou muita briga de ego no vestiário. Incluindo Neymar e Mbappé, parceiros de ataque entre 2018 e 2022. As desavenças começaram após a chegada de Messi, o que gerou um ciúme no craque francês, que temeu perder prestígio.

