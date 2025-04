São Paulo x Sport (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (16), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

As equipes vivem realidades distintas na tabela: o Tricolor Paulista ocupa a quarta colocação, enquanto o Leão da Ilha é o 15º colocado e está na zona de rebaixamento. A partida será no CT de Cotia, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A TV Brasil transmite o confronto ao vivo.

VEJA: Pressionado no cargo, São Paulo garante Luis Zubeldía até o clássico contra o Santos

Como chega o São Paulo

Com duas vitórias, um empate e apenas uma derrota, o Tricolor entra em campo buscando se aproximar de vez dos líderes Ferroviária e Cruzeiro, ambos com 10 pontos. O São Paulo soma sete. A única derrota foi justamente para a líder, mas agora é hora de virar a chave. Jogando em casa, só a vitória interessa diante de um adversário pressionado e ameaçado pelo rebaixamento. No ataque, Dudinha e Isa Guimarães são as principais esperanças de gol.

Como chega o Sport

O Sport conquistou somente um ponto em quatro rodadas — foram três derrotas e um empate. A equipe chega pressionada à quinta rodada e, mesmo atuando fora de casa, encara o jogo como um compromisso de “vencer ou vencer”. Sob o comando de Regiane Santos, o Leão da Ilha aposta em Jaque e Yanca para balançar as redes.

SÃO PAULO X SPORT

5ª rodada do Brasileirão Feminino

Data-Hora: 16/4/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: CT de Cotia – São Paulo

Onde assistir: TV Brasil (canal aberto)

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Dudinha e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana

SPORT: Nanda; Evinha, Maria Clara, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia Maria, Isis e Pereirinha; Gessica, Jaque e Yanca. Técnica: Regiane Santos.

Árbitra: Jenifer Alves de Freitas (RJ)

Assistentes: Izabele de Oliveira e Anna Beatriz – Ambas de SP