Santos x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão chega à quarta rodada e já apresenta o duelo dos desesperados entre Santos e Atlético-MG nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Afinal, o Peixe ainda não venceu, tendo duas derrotas e um empate. Já o Galo também vive momento delicado, com três empates.

Onde assistir

TV Globo (TV aberta) para algumas regiões do Brasil e também pelo Premiere (pay-per-view).

VEJA: São Paulo e Santos puxam a lista: sete times ainda não venceram no Brasileirão

Como chega o Santos

Com a demissão de Pedro Caixinha, o Peixe tenta mudar o rumo da temporada sob o comando do auxiliar César Sampaio. Neymar, recuperado de lesão, deve começar uma partida pela primeira vez após mais de um mês. Ele atuou durante todo o segundo tempo contra o Fluminense, no Maracanã. No ataque, Rollheiser e Tiquinho surgem como as principais esperanças de gol. Sem vitórias no Brasileirão, o time sente a pressão, mas contará novamente com o apoio da torcida para buscar os primeiros três pontos.

Como chega o Atlético-MG

A situação do Galo também preocupa. O time empatou as três rodadas iniciais, sendo duas delas no Mineirão, diante da própria torcida. Assim, fora de casa, precisa vencer para não se distanciar dos líderes. O departamento médico ainda trata Rabello, Cadu, Brahian Palacios, Alan Franco e Júnior Santos. Por outro lado, Lyanco retorna de suspensão e reassume a vaga de titular. No setor ofensivo, Hulk e Rony carregam a responsabilidade de balançar a rede.

SANTOS X ATLÉTICO-MG

Brasileirão – 4ª rodada

Local: Vila Belmiro – Santos, SP

Data e horário: Quarta-feira, 16/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

SANTOS: Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Pituca e Neymar; Thaciano, Rollheiser e Tiquinho. Técnico: Cesar Sampaio (Interino)

ATLÉTICO: Éverson; Natanael, Lyanco, Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony. Técnico: Cuca

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.