Botafogo descarta cirurgia em Bastos e pode ter jogador no Mundial

O Botafogo descartou, no momento, qualquer possibilidade de cirurgia no tratamento de Bastos, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo. Assim, o defensor fará um tratamento conservador após sofrer um trauma no local, algo que aconteceu no início de fevereiro e voltou a incomodá-lo em abril. A informação é do portal “ge”.

Até a última semana, o clube carioca chegou a cogitar uma intervenção cirúrgica, porém mudou de opinião e optou pelo tratamento convencional, pautado na fisioterapia neste primeiro momento.

Dessa forma, não há estimativa de prazo para o retorno do defensor. Após o tratamento, ele ainda passará por um período de força na academia e recondicionamento físico no campo. O processo é lento por se tratar de um problema na articulação, e o clube prega cautela devido à reincidência.

Mesmo assim, o Alvinegro pode ter o jogador à disposição no Mundial de Clubes, que acontece no meio do ano. No dia 15 de junho, os comandados do técnico Renato Paiva medem forças com o Seattle Sounders. Não há um trabalho específico para que ele volte para o torneio, mas a tendência é que coincida com o prazo de tratamento.

Por fim, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (16), contra o São Paulo, pelo Brasileirão, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. A equipe tenta se recuperar na tabela depois do tropeço para o Red Bull Bragantino, fora de casa.

