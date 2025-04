Rapper supera Taylor Swift em duelo acirrado para patrocinar o Barcelona no El Clásico

O rapper norte-americano Travis Scott terá seu nome estampado na camisa do Barcelona durante o El Clássico do dia 11 de maio, pela 35ª rodada da La Liga. A iniciativa faz parte da parceria entre o clube catalão e o Spotify — que utiliza o espaço máster do uniforme blaugrana desde 2022 para promover artistas com grande destaque na plataforma. Ele, aliás, venceu o duelo com Taylor Swift para fechar o acordo.

A escolha de Travis Scott foi noticiada pelo jornal catalão ‘Diari Ara’ e, posteriormente, corroborada por veículos especializados na cobertura do clube. A decisão surpreende sobretudo porque há poucos dias falava-se de um iminente acordo com a cantora Taylor Swift. Rumores indicavam que as partes estavam se alinhando para reta final das negociações, até a reviravolta com a aparição de Travis na jogada. Ed Sheeran também esteve entre as opções.

O mistério acabou nesta semana com o anúncio oficial de Travis Scott e, agora, só resta saber qual símbolo representará o artista na camisa. Há uma expectativa para o uso de sua própria marca ou do álbum mais recente, com variação às parcerias anteriores. Sabe-se, contudo, que a customização do uniforme exige que o padrão seja um dos dois caminhos.

Histórico da campanha com o Spotify

A colaboração entre Barcelona e Spotify faz parte de mais um capítulo da série de ativações marcantes que o clube vem promovendo com grandes nomes da música. Anteriormente, artistas como Drake, Rosalía, Rolling Stones, Karol G e Coldplay também receberam homenagens. Cada ação trouxe uma identidade visual distinta, baseada na obra ou na marca pessoal dos homenageados.

Drake, por exemplo, teve seu logo exibido para comemorar a marca de 50 bilhões de streams no Spotify, enquanto Rosalía utilizou o emblema de seu álbum Motomami — aproveitando o aniversário de um ano do lançamento. Já a banda Rolling Stones foi destaque durante a divulgação do disco Hackney Diamonds, seu primeiro álbum de inéditas em 18 anos.

Mais recentemente, Karol G teve sua logomarca estampada como reconhecimento por ter sido a artista latina mais ouvida da plataforma por quatro anos consecutivos. No primeiro turno desta temporada, a vez foi da banda Coldplay, promovendo o disco Moon Music.

El Clássico e impacto cultural

O duelo entre Barcelona e Real Madrid será realizado no Estadi Olímpic Lluís Companys, atual casa do Barça durante a reforma do Camp Nou, às 16h (de Brasília). A partida pode ter peso decisivo na briga pelo título de La Liga, visto que o Barcelona lidera com 70 pontos, enquanto o rival madridista soma 66.

Travis Scott, que soma mais de 68 milhões de ouvintes mensais no Spotify, é reconhecido como um dos principais nomes do rap global. Além disso, possui uma conexão curiosa com a cultura catalã: em 2023, o artista gravou o clipe da música SIRENS em Tarragona, cidade catalã. O vídeo contou com a participação dos tradicionais Castellers de Vilafranca e de outras colles, responsáveis por formar as emblemáticas torres humanas da região. Esse gesto, aliás, fortaleceu o vínculo do artista com a comunidade local.