Vinã realiza trabalhos com a fisioterapia e segue cronograma no Flamengo

Único jogador lesionado atualmente no Flamengo, Matías Viña está afastado dos gramados desde agosto de 2024 em virtude de uma lesão no joelho direito. Nesse sentido, o uruguaio ainda está longe de um possível retorno e faz trabalhos específicos com a fisioterapia no Ninho do Urubu. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que ele está lesionado desde o dia 11 de agosto de 2024, no empate com o Palmeiras. Além disso, o problema afetou o menisco do joelho direito, algo que atingiu o ligamento cruzado anterior e aumentou a gravidade. Ele ainda fraturou a tíbia, passou por uma cirurgia em 15 de agosto e está há oito meses fora de combate.

Depois da recuperação de Pedro, que também sofreu uma grave lesão, o técnico Filipe Luís aguarda para contar com o lateral-esquerdo na sequência da temporada.

No momento, Viña faz alguns trabalhos com bola no campo do Ninho do Urubu, entretanto segue um cronograma da fisioterapia e terá que cumprir algumas etapas para ficar à disposição. Uma delas é a transição para a preparação física, antes de se juntar parcialmente ao grupo.

Em seguida, o uruguaio deve começar o aquecimento com o elenco e passará a fazer parte das atividades até estar apto a participar dos treinos completos. Ainda não há um prazo específico, mas a tendência é que ele se recupere totalmente para a disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano.

