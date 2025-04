Corinthians TV atinge marco histórico de transmissão no Youtube e nas redes sociais

Em meio ao deleite do início da temporada, coroada com o título do Paulistão 2025, o Corinthians também fez história nas mídias sociais. Sua presença digital a partir do canal oficial de comunicação e audiovisual do clube podem ser medidas pelo impacto dos números. Afinal, a popularidade do clube refletiu em recordes de audiência e engajamento — tornando-se cada vez mais eficiente nas estratégias de marketing.

A transmissão especial “Dia de Corinthians”, por exemplo, representou um marco importante na trajetória do canal. Isso porque a live, promovida pelo canal oficial do clube, alcançou mais de 600 mil visualizações e registrou 450 mil espectadores únicos. Desse total, cerca de 200 mil tornaram-se ativos através da ação. Os números consolidaram a exibição como a maior audiência de 2025 e a segunda maior de toda a história da plataforma.

O desempenho da ‘Corinthians TV’, contudo, não se limita ao especial. O canal realizou 18 transmissões durante toda campanha no Paulistão. Os jogos somaram 2,1 milhões de espectadores únicos e mais de 3,2 milhões de visualizações ao todo. Ou seja, reforçando o papel central da plataforma no relacionamento com os torcedores.

Corinthians nas redes sociais

Enquanto isso, nas redes sociais, a produção de conteúdo acompanhou a movimentação da equipe em campo. A elaboração de 63 publicações — sete delas ao vivo — junto à ‘Esportes da Sorte’ renderam números positivos para as plataformas Instagram, Facebook e YouTube. Como resultado, os conteúdos geraram 60 milhões de visualizações e alcançaram 45 milhões de contas. O post com a escalação do time, por exemplo, obteve 6,5 milhões de visualizações e impactou diretamente 3,8 milhões de perfis.

“É uma construção contínua, tijolinho por tijolinho, com uma fundação sólida e uma equipe afiada”, afirmou a equipe de comunicação do clube, em referência ao trabalho realizado ao longo da temporada.

Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Impulsionado pelo título do Paulistão

O clube já havia divulgado outro feito relevante dias antes do recorde da ‘Corinthians TV’: novo patamar de engajamento nas redes sociais, impulsionado diretamente pela conquista do Paulistão. Dados colhidos do perfil ‘Timão Números’, especializado em marketing do clube, expuseram as mais de 26,7 milhões de interações nas plataformas Instagram, X, TikTok e Facebook. Trata-se de um recorde histórico da pasta.

Foram 22,720 milhões de interações somente no Instagram, seguido pelo TikTok com 2,618 milhões e pelo X com 784 mil. O Facebook, por sua vez, contabilizou 630 mil interações. Além disso, os vídeos publicados nas redes totalizaram 194 milhões de visualizações, demonstrando o alcance massivo das campanhas digitais.

Vale destacar que o departamento de marketing do clube organizou uma cobertura especial para a final contra o Palmeiras. A série “Aquecimento do Timão” foi lançada no pré-jogo pela ‘Corinthians TV’, preparando os torcedores para o clássico decisivo. Fora do ambiente digital, ações presenciais também foram promovidas, como ativações com ídolos do clube e distribuição de bandeirinhas na noite da final.

