Palmeiras terá sequência fora de casa e deve mesclar elenco; veja opções

A maratona do Palmeiras é insana e o técnico Abel Ferreira entende a necessidade de rodar o elenco jogo a jogo, seja no Brasileirão ou na Libertadores. O time fará cinco dos próximos seis jogos fora de casa, começando uma sequência pesada com três viagens seguidas em somente uma semana.

Nesta quarta-feira (16), o Palmeiras enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Depois, viaja ao Ceará para encarar o Fortaleza. Em seguida, vira a chave para a Libertadores e disputa a terceira rodada contra o Bolívar, na altitude de La Paz. O time segue invicto nas duas competições e lidera ambas.

Na volta da Bolívia, a equipe recebe o Bahia no Allianz Parque, no dia 27 de abril. Depois, encara o Vasco, em Brasília, no dia 4 de maio, e o Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, três dias depois — confronto válido pela Libertadores.

Murilo, Lucas Evangelista, Raphael Veiga e Mayke seguem no departamento médico e não têm condições de jogo. Por outro lado, Paulinho, que ficou três meses fora, voltou diante do Corinthians, agradou e vira opção para Abel Ferreira.

Veja o elenco disponível para a maratona do Palmeiras

Goleiros: Weverton, Lomba e Mateus

Lateral-direito: Marcos Rocha e Giay

Zagueiros: Gustavo Gómez, Micael, Bruno Fuchs, Naves e Benedetti

Lateral-esquerdo: Piquerez e Vanderlan

Primeiro volante: Emiliano Martínez e Aníbal Moreno

Segundo volante: Richard Ríos e Allan*

Meia de criação: Maurício

Ponta esquerda: Paulinho, Felipe Anderson e Luighi*

Ponta direita: Estêvão e Facundo

Centroavante: López, Thalys e Vitor Roque

