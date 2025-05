Igor Cariús projeta reação do Sport contra o Cruzeiro: ‘Fazer valer nossa força’

O Sport atravessa um momento complicado no Campeonato Brasileiro, onde ocupa a lanterna da tabela, com apenas dois pontos. Mas em meio ao desempenho irregular da equipe, o lateral-esquerdo Igor Cariús aparece como destaque defensivo e esperança de reação do clube.

Afinal, com média de 3,3 desarmes por jogo, segundo dados do Sofascore, o jogador é o líder no quesito pelo Leão. Na última rodada, contra o Fluminense, se destacou como o atleta com mais desarmes na partida (oito no total). Além disso, ocupa o terceiro lugar no elenco em cortes, com média de 4.3 por duelo.

A partida do próximo domingo (11), contra o Cruzeiro, na Ilha do Retiro, é vista internamente como uma oportunidade para iniciar a reação na temporada. Segundo Cariús, o Sport precisa aproveitar o fator casa para voltar a vencer.

“Acredito que o nosso time tem feito jogos parelhos com os adversários, mas infelizmente as coisas não vêm acontecendo da forma que a gente esperava. Nós sabemos que precisamos reagir o mais rápido possível, temos que começar a vencer e esperamos que isso aconteça nessa partida contra o Cruzeiro. Respeitamos o adversário, mas jogando dentro de casa temos que fazer valer a nossa força e começar essa reação”, declarou Igor Cariús.

