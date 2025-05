Flamengo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

O Flamengo recebe o Bahia, neste sábado, 10/5, às 21h(de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileiro. O Rubro-Negro vem de derrota para o Cruzeiro e de um empate frustrante com o Central Córdoba, pela Libertadores. No Brasileirão, a equipe de Filipe Luís ocupa a terceira posição, com 14 pontos, e mira recuperar a liderança. Do outro lado, o Tricolor de Aço atravessa grande momento, já que venceu os últimos três jogos. O time de Rogério Ceni está na sexta posição, com 12 pontos. O Fla tem grande vantagem em encostros recebtes com o rival.

Como não poderia deixar de ser, a Voz do Esporte fará ampla cobertura deste duelo no Maracanã. A jornada esportiva terá início com o tradicional pré-jogo, bem antes, às 19h30, com o comando e a narração de João Delfino.