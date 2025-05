City tropeça no lanterna e pode perder o 3º lugar no Inglês

O Manchester City deu, neste sábado, 10/5, mais um exemplo de sua irregularidade na temporada. O então tetracampeão da Premier League, que perdeu o título de 2024/25 para o Liverpool, visitou no St. Mary Stadium o lanterna Southampton. Mas não saiu de um 0 a 0. Pura decepção neste jogo pela 36ª rodada do Inglês.

Esse empate foi péssimo para o City, que foi a 65 pontos e agora vê Newcastle e Chelsea (com 63), Nottingham Forest (61) e Aston Villa (60), que ainda jogarão na rodada, se aproximarem do atual terceiro colocado. O Southampton, com o pior ataque e pior defesa do Inglês, chega aos 12 pontos. Pela primeira vez após 36 rodadas não levou gol em um jogo. Dois destaques do time na partida foram o goleiro Ramsdale e o lateral brasileiro Welington (ex-São Paulo).

Briga pela Champions

Vale destacar que o título inglês já está decidido a favor do Liverpool. E além do Southampton, os outros dois rebaixados também já estão definidos: Ipswich e Leicester. Assim, o que mais vale nesta reta final, são as quatro vagas restantes para a Champions League (afinal, uma delas já é do Liverpool). Lutam por esses lugares: Arsenal, Manchester City, Newcastle, Chelsea, Nottingham Forest e Aston Villa.

Manchester City não fura a retranca

O primeiro tempo mostrou um Manchester City com muita dificuldade para encontrar espaços para finalizações que pudessem levar perigo ao Southampton. O lanterna, aliás — que tem uma média de mais de dois gols sofridos por jogo (já levou 82, sendo a defesa mais vazada da competição) — fez um bom trabalho defensivo. A ponto de o City, com sete finalizações, ter acertado apenas uma no alvo.

Assim, mesmo com 72% de posse de bola e sem sofrer nenhum risco defensivo (o único chute do adversário foi para fora), o placar seguiu em 0 a 0 até o intervalo. O quarteto ofensivo formado por McAtee, De Bruyne, Foden e Haaland ofereceu perigo apenas em uma cobrança de falta de De Bruyne. Mas que passou raspando.

Pressão dos Citizens na reta final

Já no segundo tempo, com Doku no lugar de McAtee, o City foi um pouco mais incisivo nas jogadas pelos flancos, mas seguiu com extrema ineficácia ofensiva. Em 20 minutos, foram sete finalizações, mas apenas uma realmente perigosa. Guardiola lançou Savinho e o atacante Marmoush para a pressão total no fim do jogo. O brasileiro quase marcou, com Ramsdale fazendo grande defesa. Nos acréscimos, Marmoush mandou uma na trave. Enfim, não era dia do City.Mesmo com 26 a 2 em finalizações e 73% de posse.

Jogos da 36ª rodada do Inglês

Sábado (11/5)

Southampton 0x0 Manchester City

Ipswich 0x1 Brentford

Wolverhampton 0x2 Brighton

Fulham 1×3 Everton

Bournemouth x Aston Villa – 13h30

Domingo (12/5)

Newcastle x Chelsea – 8h

Manchester United x West Ham – 10h15

Nottingham Forest x Leicester – 10h15

Tottenham Crystal Palace- 10h15

Liverpool x Arsenal – 12h30

