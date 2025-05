Mc Ryan SP é preso por manobras com carro no gramado do estádio do XV de Piracicaba

O cantor MC Ryan SP foi detido na madrugada deste sábado (10), logo após realizar manobras perigosas com um carro de luxo no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP). O local, inclusive, foi palco de um show do artista na noite anterior. Por esse motivo, a situação gerou grande repercussão.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas municipais patrulhavam o bairro Alto quando, entretanto, receberam denúncia de um tumulto nas dependências do estádio. Ao chegarem lá, encontraram o cantor e o veículo no centro da confusão.

Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), MC Ryan SP invadiu a área do gramado com o automóvel e executou várias manobras conhecidas como “cavalos de pau”. Além disso, ele tentou deixar o local assim que a produtora do evento o informou que teria de arcar com os custos dos danos que causou.

Mc Ryan SP foi à delegacia

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o cantor fazendo as manobras com um veículo esportivo, adesivado com o símbolo do Corinthians, diretamente sobre o gramado. Desse modo, as imagens confirmam o relato dos agentes e da organização do evento.

O caso, por sua vez, foi registrado na Delegacia Seccional de Piracicaba. As acusações são de dano ao patrimônio, direção sem permissão ou habilitação, e exposição da vida ou saúde de terceiros a perigo. Logo depois, MC Ryan SP foi à delegacia para prestar esclarecimentos.

Por meio de suas redes sociais, o cantor confirmou que compareceu à delegacia, porém, minimizou a gravidade da ação. “Fui fazer um show, tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Assim sendo, acabei dando um cavalinho de pau e o contratante chamou a polícia. Agora, estou aqui na delegacia só para esclarecimentos”, declarou ele.

