Boavista x Porto: escalações e arbitragem

Boavista e Porto se enfrentam neste domingo (11) às 16h30 (de Brasília), pela 33ª e penúltima rodada do Campeonato Português 2024/2025. Trata-se do Dérbi da cidade do Porto. Os Dragões briga por uma vaga na Liga Europa, enquanto os exadrezados, que jogam em casa, no Estádio do Bessa, luta contra o rebaixamento.

Como chega o Boavista

Um dos times mais tradicionais de Portugal e campeão português em 2001, o Boavista luta contra o rebaixamento e encontra-se em 16º lugar, com 24 pontos, a mesma pontuação dos dois últimos: AVS SAD e Farense. O último e o penúltimo caem, enquanto o antepenúltimo disputa o playoff contra o terceiro da Série B. Recuperado de lesão, o meia Miguel Reisinho volta ao time e é uma das apostas nesta reta final de competição.

Como chega o Porto

Sem chances de título, a equipe está em terceiro lugar, com 65 pontos. O Porto também não ficará com a segunda colocação, afinal, Sporting e Benfica dividem a ponta e brigam pelo título, ambos com 78. Os dois disputarão a Champions na temporada que vem, enquanto o terceiro jogará a Liga Europa e o quarto (Braga com 65) disputa a Liga Conferência.

BOAVISTA X PORTO

33ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 11/05/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Bessa, Porto (POR)

BOAVISTA: Vaclík; Ferreira, Fogning, Abascal, Kakay; Reisinho, Perez, Silva; Diaby, Bozeník, Agra Técnico: Jorge Couto

PORTO: Ramos; Marcano, Eustáquio, Pedro; Moura, Varela, Vieira, Fernandes; Pepe, Aghehowa, Mora Técnico: Martín Anselmi

Árbitro: Claudio Pereira

Auxiliares: Pedro Ribeiro e André Dias

VAR: Iancu Vasilica

