Campeão inglês feminino, Chelsea encerra campanha sem derrotas

Campeão inglês com muita antecedência, o time feminino do Chelsea encerrou a trajetória do hexacampeonato consecutivo com mais uma vitória. A atacante Agnes Beever-Jones marcou o gol da vitória por 1 a 0s sobre o Liverpool neste sábado (10), no Stamford Bridge.

Assim, o Chelsea encerrou a campanha na FA’S Women Super League invicto. Afinal, foram 19 vitórias e três empates em 22 jogos (11 em cada turno). Agnes Beever-Jones, aliás, foi a artilheira do time, com nove gols, apenas três a menos do que Russo, do rival Arsenal.

Portanto, o Chelsea somou 60 pontos, 12 a mais do que o Arsenal. As Gunners, aliás, venceram o Manchester United por 4 a 3, e este terminou em terceiro lugar, com 43 pontos. O Manchester City ficou em quarto, com 43 pontos, enquanto o Liverpool concluiu apenas em sétimo, com 25.

O Chelsea, aliás, é o maior campeão da competição, com oito títulos. Assim, tem mais títulos do que os outros times juntos: Arsenal (3), Liverpool (2) e Manchester City (1).

