Aston Villa vence e entra de vez na briga por vaga à Champions

O Aston Villa conquistou um resultado sensacional neste sábado, 10/5, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe visitou o perigoso Bournemouth, no Vitality Stadium, e venceu por 1 a 0, com gol de Watkins nos acréscimos do primeiro tempo. O time dominou a etapa inicial. Depois, mesmo com um jogador a menos na reta final do segundo tempo, suportou a pressão e garantiu um resultado formidável. Com a vitória, o Aston Villa chega aos 63 pontos, ocupando a sexta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga Europa.

No entanto, a pontuação do Villa é a mesma de Newcastle (4º) e Chelsea (5º), que ainda jogam neste domingo. Ou seja, o time segue muito vivo na briga pelo G5, a zona de acesso à próxima Champions League. O Bournemouth tem 53 pontos, em décimo lugar.

Importante: o título inglês já está decidido a favor do Liverpool. Além do Southampton, os outros dois rebaixados também já foram definidos: Ipswich e Leicester. Assim, o foco da reta final da Premier League está nas quatro vagas restantes para a Champions League (uma já garantida pelo Liverpool). Lutam por essas vagas:

Arsenal – 67 pontos

Manchester City – 65 pontos (já jogou na rodada)

Newcastle – 63 pontos

Chelsea – 63 pontos

Aston Villa – 63 pontos (já jogou na rodada)

Nottingham Forest – 61 pontos

Restam apenas duas rodadas para o fim do campeonato.

Como o Aston Villa venceu o jogo

O Aston Villa foi bem superior no primeiro tempo, com Watkins mandando uma bola na trave. Além disso goleiro do Bournemouth, Kepa, fazendo verdadeiros milagres em dois lances na mesma jogada, com finalizações de Kamara e, em seguida, uma cabeçada de Cash.

Contudo, o placar só fez justiça ao primeiro tempo nos acréscimos, quando o Aston Villa abriu o placar. Cash roubou a bola na ponta direita e fez o cruzamento na medida para Watkins dar um toquinho, abrindo o placar para o Aston Villa.

O segundo tempo foi mais fraco, com o Bournemouth levando mais perigo, mas parando em intervenções seguras do goleiro argentino Dibu Martínez. Mas a partida pegou fogo aos 35 minutos, quando Ramsey foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com um a menos, o Aston Villa se fechou de vez e viu o time da casa quase empatar em um chute de Semenyo e, principalmente, em uma cabeçada do brasileiro Evanilson (ex-Fluminense e Porto), que obrigou Dibu Martínez a fazer a defesa do jogo e, nos acréscimos, Dibu salvou uma conclusão de Semenyo. Assim, garantiu o 1 a 0 para os visitantes.

Jogos da 36ª rodada do Inglês

Sábado (11/5)

Southampton 0x0 Manchester City

Ipswich 0x1 Brentford

Wolverhampton 0x2 Brighton

Fulham 1×3 Everton

Bournemouth 0x1 Aston Villa

Domingo (12/5)

Newcastle x Chelsea – 8h

Manchester United x West Ham – 10h15

Nottingham Forest x Leicester – 10h15

Tottenham Crystal Palace- 10h15

Liverpool x Arsenal – 12h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.