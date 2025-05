Lucas é preservado e está fora do clássico contra o Palmeiras

O São Paulo encerrou sua preparação para o duelo contra o Palmeiras na tarde deste sábado (10/5). O Choque-Rei acontece neste domingo (11/5), às 17h30, na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, para o clássico, o técnico Luis Zubeldía não contará com o meia-atacante Lucas Moura.

O camisa 7, que participou dos últimos jogos contra Fortaleza e Alianza Lima, será preservado pela comissão técnica. Por estar voltando de lesão e pela partida ser no gramado sintético, o São Paulo preferiu não arriscar ver seu grande jogador se machucar novamente. Vale lembrar que Lucas se contundiu justamente em uma grama artificial, mas no Allianz Parque, no duelo contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista.

Existia a expectativa que Lucas recuperasse seu lugar no time titular já no clássico. Contudo, o São Paulo entende que não vale arriscar ver o jogador se lesionar novamente. Assim, a tendência é que o camisa 7 volte a começar uma partida na próxima quarta-feira (14/5), contra o Libertad, no Morumbis, pela Copa Libertadores.

Em contrapartida, Oscar deve ser a grande novidade na lista de relacionados. Por estar fora por conta de um problema muscular, o gramado sintético da Arena Barueri não é visto como empecilho. A tendência é que entre em campo por cerca de 30 minutos, no máximo, para que recupere o ritmo de jogo.

Um provável São Paulo tem: Rafael, Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Cédric Soares, Ferreira e André Silva.

