Liverpool x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Os recém-coroados campeões recebem os eternos coadjuvantes no grande confronto da Premier League neste domingo (11), às 12h30. O Liverpool encara o Arsenal em um duelo que, para os Reds, de fato, pouco importa além de provar novamente sua superioridade sobre a equipe londrina. Por outro lado, os comandados de Mikel Arteta ainda podem sofrer uma queda catastrófica e, consequentemente, ficar de fora da próxima edição da Liga dos Campeões. Além disso, o time do norte de Londres vem de mais uma amarga decepção europeia, sendo eliminado pelo Paris Saint-Germain no meio da semana.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo.

Como chega o Liverpool

Pensando no futuro sem Alexander-Arnold, Slot afirmou à imprensa que Conor Bradley será escalado como lateral-direito. Joe Gomez, outra opção para a posição, segue fora devido a um problema muscular. Exceto por Gomez e Tyler Morton, que trata uma lesão no ombro, o elenco do Liverpool está praticamente completo para o duelo. Assim sendo, espera-se que Slot escale uma formação mais tradicional, ao contrário do que ocorreu na rodada anterior, quando utilizou reservas contra o Chelsea.

Van Dijk, que marcou seu terceiro gol nesta edição da Premier League, atingiu no fim de semana passado sua 299ª partida na competição. Por isso, ele está prestes a se tornar apenas o quarto holandês a alcançar a marca de 300 jogos na liga, juntando-se a George Boateng (384), Dennis Bergkamp (315) e Edwin van der Sar (313).

Como chega o Arsenal

A situação física do Arsenal também apresenta melhora. Riccardo Calafiori e Jorginho, que retornaram de lesão, integraram a delegação no duelo contra o PSG. Além disso, Jurrien Timber e Martin Ødegaard se recuperaram dos problemas sofridos na vitória sobre o Bournemouth.

Calafiori, inclusive, pode ser considerado uma opção viável para o lado esquerdo da defesa, superando Myles Lewis-Skelly, que teve dificuldades contra o PSG. No entanto, a falta de ritmo de jogo do italiano pode favorecer o jovem da base.

Enquanto isso, seguem fora os lesionados de longo prazo: Gabriel Jesus (joelho), Gabriel Magalhães (posterior da coxa), Takehiro Tomiyasu (joelho) e Kai Havertz (posterior da coxa). Apesar disso, a expectativa é que Havertz ainda retorne antes do encerramento da temporada.

LIVERPOOL X ARSENAL

Campeonato Inglês – 36ª Rodada

Data e horário: 11/05/2025, às 12h30 (de Brasília)

Local: Estádio Anfield, em Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diaz. Técnico: Arnie Slot

ARSENAL: Raya; White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Árbitro: Anthony Taylor

Assistentes: Gary Beswick e Lee Betts

VAR: Paul Tierney

