Manchester United x West Ham: onde assistir, escalações e arbitragem

Buscando conquistar algum sucesso doméstico antes do fim da temporada, o Manchester United recebe o West Ham neste domingo (11), em Old Trafford, pela 36ª rodada da Premier League. Os Red Devils garantiram vaga na final da Liga Europa na noite de quinta-feira. Por outro lado, os Hammers tiveram a semana inteira livre para refletir sobre o empate com o Tottenham, no Estádio de Londres.

Onde Assistir

O Disney+ transmite ao vivo.

Como chega o Manchester United

Como já era esperado, o Manchester United, que chegou ao segundo jogo com três gols de vantagem obtidos em San Mamés, avançou para sua nona final europeia. A equipe de Ruben Amorim confirmou a classificação de forma categórica, visto que superou o Athletic Bilbao com um placar agregado de 7 a 1 na semifinal da Liga Europa.

A equipe continua desfalcada de Joshua Zirkzee, que foi diagnosticado com uma lesão muscular e está fora do restante da temporada. Além disso, Lisandro Martínez (joelho) e Diogo Dalot (panturrilha), ambos titulares recorrentes, seguem no departamento médico, o que enfraquece consideravelmente o sistema defensivo dos Red Devils. Ademais, dois jovens talentos da base — Ayden Heaven e Toby Collyer — também enfrentam problemas físicos e, por isso, dificilmente estarão à disposição neste fim de semana.

Como chega o West Ham

Em contrapartida, o West Ham vive uma realidade bem diferente. Campeão da Conference League em 2023, o clube atravessa uma queda acentuada desde a saída do ex-técnico David Moyes. Dessa forma, os visitantes deste domingo caminham para a pior colocação na Premier League desde a temporada 2010-11, quando terminaram na lanterna.

Curiosamente, os Hammers escaparam de uma briga desesperada contra o rebaixamento apenas porque os clubes recém-promovidos tiveram campanhas ainda piores. Atualmente, a equipe de Graham Potter está confortavelmente 15 pontos à frente do Ipswich Town, que ocupa a 18ª colocação.

Para o jogo, o West Ham também enfrenta desfalques importantes. Entre eles, está o atacante Michail Antonio, que não atua desde dezembro, após sofrer um acidente de carro. Da mesma forma, Crysencio Summerville, contratado na última janela de transferências, teve sua temporada abreviada em janeiro por conta de uma lesão muscular. Portanto, sua passagem inicial por Londres ficou muito aquém do que se esperava.

MANCHESTER UNITED X WEST HAM

Campeonato Inglês – 36ª Rodada

Data e horário: 11/05/2025, às 10h15

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester (ING)

MANCHESTER UNITED: Onana; Fredricson, Lindelof, Yoro; Mazraoui, Ugarte, Eriksen, Shaw; Garnacho, Hojlund, Fernandes. Técnico: Ruben Amorim

WEST HAM: Areola; Todibo, Kilman, Mavropanos; Wan-Bissaka, Paqueta, Soucek, Scarles; Kudus, Bowen, Fullkrug. Técnico: Graham Potter

Árbitro: Jarred Gillett

Assistentes: Neil Davies e Derek Eaton

VAR: Andy Madley

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.