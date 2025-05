Cristiane marca dois, e Flamengo goleia Real Brasília pelo Brasileiro Feminino

O Flamengo segue em bom momento e emplacou a segunda vitória consecutiva pelo Brasileirão Feminino. Neste sábado (10), as Meninas da Gávea foram superiores do início ao fim e golearam o Real Brasília por 4 a 0, em Moça Bonita, pela 10ª rodada da competição. Cristiane, duas vezes, Fernanda e Gaby Louvain – em golaço – marcaram para as cariocas. As Leoas do Cerrado, por sua vez, tiveram dificuldades na parte defensiva e também no setor ofensivo.

Com o resultado, a equipe comandada por Rosana Agusto agora soma 17 pontos na sexta colocação. O líder Cruzeiro soma 23 pontos e ainda joga nesta rodada. Do outro lado, o Real Brasília permanece na 13ª posição, com apenas oito pontos e se complica na luta contra o rebaixamento.

As equipes voltam a campo agora pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino. O Flamengo faz clássico contra o Fluminense, na sexta-feira (16), às 21h, em Moça Bonita. Do outro lado, o Real Brasília enfrenta o América-MG, no domingo (18), às 15h, no Defelê.

O JOGO: FLAMENGO x REAL BRASÍLIA

O Flamengo dominou a maior parte das ações contra o Real Brasília. As Meninas da Gávea procuraram manter a posse de bola dentro do campo de ataque, enquanto as Leoas apostaram nos contra-ataques, mas sem grande efetividade. Aos 24 minutos, Cristiane aproveitou cruzamento e abriu o placar para o Rubro-Negro. Depois disso, a partida seguiu a mesma tônica, mas o Fla não teve tantas oportunidades. Porém, Fernanda, em jogada individual, invadiu área, bateu, a bola encobriu a goleira Tainá e ampliou o marcador. A equipe visitante, por sua vez, tinha muitas dificuldades de criação e teve apenas uma finalização com Catarina Primo.

Na segunda etapa, a equipe rubro-negra reduziu a intensidade e procurou manter o controle do jogo. No entanto, o time carioca seguiu superior e teve liberdade para produzir chances. Apesar disso, o Fla ampliou a diferença com um golaço de Gaby Louvain. A meia arriscou de fora da área e encobriu a goleira adversária. Depois disso, o técnico Dedê Ramos fez algumas substituições, mas sem sucesso. Em mais um jogada de ataque do Flamengo, Vitória Almeida fez lindo passe para Cristiane marcar o segundo dela na partida, aos 31 minutos. Por fim, mais um triunfo consistente das rubro-negras.

