Nottingham x Leicester: onde assistir, escalações e arbitragem

O Nottingham Forest terá neste domingo, às 10h15 (de Brasília), em seus domínios, um jogo de vida ou morte na sua briga para alcançar uma vaga na próxima Champions League — pela primeira vez neste século. Afinal, após passar boa parte da temporada na zona de classificação(G5), o time vacilou nas últimas rodadas. Assim, ocupa o 7º lugar. Com isso, precisa desesperadamente de um bom resultado em casa diante do já rebaixado Leicester. Pularia para 04º lugar.

. No momento, o Nottingham tem 61 pontos. Já seu rival não tem mais objetivos na temporada: com apenas 21 pontos, está em penúltimo lugar e já teve sua queda confirmada. Apesar de muito favorito, o Nottingham venceu apenas um de seus últimos cinco jogos.

Atualmente, a situação é a seguinte: o Liverpool já garantiu uma vaga, como campeão antecipado. Com isso, Arsenal (67), Manchester City (65, mas já jogou na rodada), Newcastle (63) Chelsea (63) e Aston Villa (63 e já jogou na rodada), Nottingham (61 pontos) seguem na briga pelas quatro vagas que restam.

Onde assistir

A ESPN4 e o Disney+ transmitem a partida a partir das 10h15 (de Brasília).

Como chega o Nottingham Forest

O técnico Nuno Espírito Santo não contará com um jogador importante do setor ofensivo: Hudson-Odoi, machucado. Assim, Domínguez deve começar no esquema 4-2-3-1, formando o trio de criação com Gibbs-White e Elanga. O artilheiro Chris Wood comandará o ataque. Os volantes serão Ndidi e Skipp. Na defesa, a única dúvida é Murillo, o principal zagueiro do time, que está com dores musculares. Caso não jogue, entra o também brasileiro Morato, que formaria dupla com Milenkovic.

Como chega o Leicester

Já rebaixado, o Leicester espera apenas encerrar a campanha de forma digna, talvez ultrapassando o também rebaixado Ipswich. Para esta partida, o técnico Van Nistelrooy deve começar com Vardy no comando do ataque, auxiliado por McAteer, Ayew e El Khannouss no setor de criação. Mas há um desfalque. Decordova-Reid, que não se recuperou de um problema muscular e está vetado, assim como Buonanotte.

NOTTINGHAM X LEICESTER

36ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 11/5/2025, 10h15 (de Brasília)

Local: City Ground, Nottingham (ING)

NOTTINGHAM: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo e Williams; Sangare e Anderson; Dominguez, Gibbs-White e Elanga; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

LEICESTER: Stolarczyk; Justin, Coady, Faes e Thomas; Ndidi e Skipp; McAteer, Ayew e El Khannouss; Vardy. Técnico: Van Nistelrooy

Árbitro: Tony Harrington

Auxiliares: Simon Long e Sian Massey-Ellis

VAR: Peter Bankes

