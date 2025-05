Grêmio marca no fim, mas cede empate ao Bragantino

Com dois gols no fim do segundo tempo, Grêmio e Bragantino empataram em 1 a 1 neste sábado (10), em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O belga Amuzu abriu o placar aos 41 minutos do segundo tempo, mas Pitta deixou tudo igual dois minutos depois.

Com o resultado, o Tricolor Gaúcho caiu para a 14ª posição, somando nove pontos. Por outro lado, o Massa Bruta, invicto há seis jogos, assumiu provisoriamente a liderança do torneio, com 17 pontos, mas pode ser ultrapassado por Flamengo e Palmeiras até o fim da rodada.

Sem finalizações na meta, goleiros não trabalharam no primeiro tempo

Em partida morna e com muitos erros de passe, o Bragantino começou melhor e dificultou as trocas de passe do Grêmio, pressionando na marcação e saindo algumas vezes para o ataque. Com pouca inspiração e produção das equipes no decorrer da partida, a maior parte das tentativas de gol foram de fora da área, mas não teve finalização na meta para nenhum dos lados na primeira etapa. Os goleiros, portanto, não trabalharam.

Dois gols na segunda etapa

Assim como na primeira etapa, o time visitante voltou melhor para a segunda. Na primeira grande chance da partida, Jhon Jhon cruzou para Lucas Barbosa, que cabeceou no chão para bela defesa de Tiago Volpi. O Massa Bruta chegou com perigo novamente aos 11, dessa vez, em outro cruzamento de Jhon Jhon, Guzmán quase chegou livre para finalizar. As mudanças do técnico Mano Menezes na segunda etapa surtiram efeito. Os donos da casa tiveram boa chance com batida de falta de Braithwaite, aos 18 minutos, mas Cleiton voou para espalmar.

Em boa sequência do Tricolor Gaúcho, Braithwaite recebeu de Monsalve aos 24, invadiu a área e finalizou para outra boa defesa do goleiro. Aos 39, a bola sobrou para o atacante Arezo, que soltou uma bomba, e a bola explodiu na trave. Com um melhor volume no jogo, o gol do Grêmio finalmente saiu aos 41 minutos, com Amuzu. Em contra-ataque, Braithwaite acha o belga livre que, após dominar, cortou para o meio e finalizou no cantinho. Porém, não deu nem tempo de comemorar. Aos 43, Pedro Henrique lançou Eric Ramires na área, que passou para Pitta bater cruzado e igualar novamente o placar.

Agenda

Agora, o Grêmio vira a chave e recebe o Godoy Cruz na próxima terça-feira (13), às 19h (de Brasília), pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Já pelo Brasileirão, o Tricolor Gaúcho visita o São Paulo no sábado (17), às 21h, pela nona rodada. Por outro lado, o Bragantino enfrenta o Palmeiras no domingo (18), às 18h30, Estádio Cicero De Souza Marques.

GRÊMIO 1 X 1 BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 8ª rodada

Data: 10/05/2025

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Gols: Amuzu, 41’/2ºT (1-0); Pitta, 43’/2ºT (1-1)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Camilo (Ronald, 34’/2ºT) e Nathan (Monsalve, 12’/2ºT); Alysson (Amuzu, 13’/2ºT), Braithwaite e Cristian Olivera (Arezo, 34’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

BRAGANTINO: Cleiton; Sant’Anna, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho, 29’/2ºT), Eric Ramires e Jhon Jhon (Gustavinho, 21’/2ºT); Lucas Barbosa (Isidro Pitta, 29’/2ºT), Vinicinho (Laquintana, 21’/2ºT) e Eduardo Sasha (Thiago Borbas, 39’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Davi Lacerda (ES)

Auxiliares: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Caio Max Vieira (GO)

Cartões amarelos: Monsalve (GRE); Sant’Anna, Fabinho (RBB)

Cartões vermelhos: –

