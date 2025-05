Goiás vence Coritiba e assume liderança provisória na Série B

O Goiás é o novo líder da Série B do Brasileirão. Com gol de Rafael Gava, o Esmeraldino venceu o Coritiba por 1 a 0, neste sábado (10), na Serrinha, pela 7ª rodada. Assim, assumiu a liderança provisória. O Verdão só pode ser ultrapassado pelo rival Vila Nova, que entra em campo na próxima quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), contra o Remo, no Mangueirão.

Foi a terceira vitória consecutiva do Goiás na Série B. Portanto, chega a 16 pontos e assume a liderança. Já o Coritiba, por sua vez, segue fora do G-4 e ocupa o oitavo lugar, com 10. Na próxima rodada, o Esmeraldino visita o Paysandu, domingo (18), às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão. O Coxa, por outro lado, recebe o América-MG na segunda (19), às 21h35, no Couto Pereira.

Goiás é superior e assume liderança

O Goiás se impôs dentro de casa e começou melhor. Assim, criou boas chances nos primeiros 20 minutos de partida e levou perigo com Juninho e Anselmo Ramon. O Coritiba, por outro lado, até chegou, mas sem muito perigo para o goleiro Tadeu. Já na reta final, Willean Lepo tirou tinta do travessão e teve a melhor oportunidade da partida. No entanto, o placar permaneceu zerado.

Já na etapa final, o panorama não mudou. O Goiás manteve o domínio e, enfim, chegou ao gol aos 22 minutos. Após cruzamento de Juninho, Rafael Gava apareceu livre para cabecear e abrir o placar na Serrinha. O Coritiba sentiu o baque e não teve forças para reagir. Assim, o Esmeraldino quase ampliou com Juninho, mas terminou vencendo com um placar magro de 1 a 0.

Jogos da 7ª Rodada

Quinta-feira (8)

Athletico-PR 1×1 Chapecoense

Sábado (10)

Avaí 0x0 Atlético-GO

Goiás 1×0 Coritiba

Domingo (11)

Criciúma x Volta Redonda – 16h

Cuiabá x Operário-PR – 18:30

Novorizontino x Ferroviária – 18h30

Segunda-feira (12)

Botafogo-SP x Athletic Club – 19h

Amazonas x CRB – 21h

Quarta-feira (14)

Remo x Vila Nova-GO – 19h

América-MG x Paysandu – 19h30

