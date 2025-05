Palmeiras bate 3B da Amazônia e dorme na vice-liderança do Brasileirão Feminino

O Palmeiras retomou o caminho das vitórias no Brasileirão Feminino. Afinal, derrotou por 4 a 2 o 3B da Amazônia na noite deste sábado (10), pela décima rodada. Na Arena Barueri, Amanda Gutierres e Laís Melo (duas vezes cada) anotaram os gols alviverdes, e Carla Nunes, ex-Verdão, e Kika descontaram para a equipe do Norte.

Com o resultado, portanto, as Palestrinas chegam a 20 pontos e dormem na vice-liderança. Ultrapassam, assim, a Ferroviária no critério de gols a favor. Mas as Guerreiras Grenás, com a mesma pontuação, jogam no domingo diante do Corinthians, terceiro na tabela com 18 somados. Desse modo, uma das equipes passará obrigatoriamente as alviverdes na tabela.

Confira a classificação do Brasileirão Feminino

Pela 11ª rodada do Brasileirão Feminino, o Palmeiras encara o Internacional no domingo (19), às 20h, no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre (RS). Um dia antes, no sábado, o 3B recebe o Juventude, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM).

O jogo

Amanda Gutierres abriu o placar aos 22 minutos com uma bomba de primeira após cruzamento da lateral Fê Palermo. O 3B teve a goleira Kate expulsa aos 36′ depois de derrubar a artilheira alviverde na entrada da área. Mesmo em desvantagem numérica, a equipe amazonense conseguiu empatar antes do intervalo após falha da zaga alviverde em cobrança de falta. Carla Nunes, dentro da área, superou Kate Tapia.

Mas as Palestrinas voltaram com boa postura e retomaram a frente aos cinco minutos da etapa final. Andressinha cobrou falta na área, e Gutierres cabeceou firme. Em falha da retaguarda amazonense, a bola passou por Dudinha e Gutierres até Laís Melo que soltou a bomba de fora da área para anotar o terceiro gol das paulistas.

O 3B voltou a mostrar poder de reação com um belo gol aos 31′. Kika finalziou de longe e encobriu Kate Tapia. Por fim, oito minutos depois, as Palestrinas deram números finais ao placar. Laís Melo anotou o segundo dela na noite ao completar cruzamento de Amanda Gutierres.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook