Avaí empata com Ferroviária em confronto direto e pode deixar G4 da Série B

Na abertura da oitava rodada da Série B do Brasileiro, Ferroviária e Avaí ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (15), em Araraquara (SP). Cléber abriu o placar para os catarinenses, mas Thiago Lopes deixou tudo igual pouco antes do intervalo na Arena Fonte Luminosa.

O Leão chega a 15 pontos e se mantém na quarta colocação. Mas por outro lado chega a três partidas sem vencer na competição e corre o risco de deixar o G4 no decorrer da rodada. Já a Locomotiva segue invicta em seus domínios, em sétimo com 11 pontos.

O jogo em Araraquara

Enquanto a Ferroviária teve mais posse, recorrendo a finalizações de fora da área, o Avaí apostou suas fichas nos contragolpes. Assim, os visitantes abriram o placar logo aos cinco minutos. O atacante Cléber recebeu entre os marcadores e driblou o goleiro Dênis Júnior antes de balançar a rede. Os donos da casa, contudo, reagiram e chegaram ao empate pouco antes do intervalo. Em cobrança de escanteio, aos 45′, Carlão ajeitou de cabeça para Thiago Lopes, também pelo alto, empatar na pequena área. O VAR revisou o lance por possibilidade de impedimento, mas validou o gol do meio-campista após cinco minutos de pausa.

Os times fizeram uma segunda etapa mais morosa e, portanto, sem gols. A Locomotiva foi um pouco melhor, assustando com bolas na áreas, mas não o suficiente para virar o placar. O Leão catarinense levou perigo novamente com Cléber, que chegou a carimbar o travessão, e também com Jonathan Costa, que parou em defesaça de Dênis Júnior. Sem mudança de ritmo, o empate se manteve até o apito final.

Jogos da 8ª Rodada

Quinta-feira (15/5)

Ferroviária 1×1 Avaí

Sexta (16)

Chapecoense x Cuiabá – 19h

Sábado (17)

Operário x Botafogo-SP – 16h

Vila Nova-GO x Athletico-PR – 18h30

Athletic Club x Novorizontino – 20h30

Domingo (18)

Atlético-GO x Remo – 16h

CRB x Criciúma – 16h

Paysandu x Goiás – 18h30

Segunda-feira (19)

Volta Redonda x Amazonas x CRB – 21h

Coritiba x América-MG – 21h35

