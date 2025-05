Fluminense sofre com Departamento Médico cheio a um mês do Mundial

Resta apenas um mês para o início do Mundial de Clubes, que terá um novo formato e a presença de quatro equipes brasileiras. Entre elas, o Fluminense, que sofre com o Departamento Médico cheio e tenta recuperar suas peças para chegar mais forte ao torneio. Na extensa lista, estão: Cano, Bernal, Lima, Guga, Canobbio e Otávio.

O argentino sofreu uma lesão no ligamento de grau 2 no joelho esquerdo durante o triunfo por 1 a 0 sobre a Aparecidense, pela Copa do Brasil, dia 29 de abril. Desde então, tem feito um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia, e a tendência é que fique de fora em até seis semanas. Assim, ele deve disputar a competição.

Por outro lado, Bernal teve uma lesão de grau 3 no adutor da coxa esquerda no último domingo, no revés para o Atlético-MG, no gramado sintético da Arena MRV. O jogador corre contra o tempo para estar à disposição no Mundial, porém a tendência é que fique de fora do certame.

O caso mais grave é o de Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles da perna direita durante treinamento no CT Carlos Castilho no fim de março. Nesse sentido, o volante não tem previsão de retorno aos gramados e sua participação está praticamente descartada.





Novo integrante do DM

O mais novo integrante do Departamento Médico do Tricolor é Canobbio. Afinal, o atleta teve um choque de cabeça no duelo contra o Unión Española no começo do jogo. Ele teve uma fratura no lado esquerdo da face, no osso zigomático, e deve passar por uma cirurgia neste sábado (17). A expectativa é que ele volte antes do início do novo torneio.

Guga, por sua vez, sofreu um problema de grau 1 na coxa esquerda e ficou de fora da partida contra a equipe chilena, no Maracanã, pela Sul-Americana. O lateral deve ficar à disposição no fim de maio e não preocupa para o Mundial.

Esse é o mesmo caso de Lima. O meio-campista também teve uma lesão de grau 1, só que na coxa direita. Ele, portanto, é um dos casos que menos preocupa para a estreia na competição.

Percurso do Tricolor no Mundial

O Tricolor é cabeça de chave do Grupo F. A equipe estreia na competição diante do Borussia Dortmund-ALE, no dia 17 de junho, às 13h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.

Depois, o Tricolor enfrenta o Ulsan-COR, no dia 21 de junho, às 18h (19h de Brasília), também em Nova York. Por fim, encerra sua participação na primeira fase diante do Mamelodi Sundowns (AFS). O confronto acontece dia 25 de junho, às 15h (16h de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

