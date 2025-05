Palmeiras avança na contratação de Gabriel Grando, do Grêmio

O Palmeiras avançou nas tratativas para fechar a contratação do goleiro Gabriel Grando, do Grêmio. Nos últimos dias, o Tricolor Gaúcho teria pedido um aumento na oferta para vender o arqueiro. O Verdão aceitou subir parte da quantia pedida e se aproximou de acertar o negócio.

As conversas entre as partes acontecem há algumas semanas. A primeira proposta, apresentada nos últimos dias, era de R$ 11,2 milhões. O Grêmio, que tem 75% dos direitos econômicos do jogador, pediu para aumentar a oferta. Após relutar, o Palmeiras subiu um pouco mais os valores, mas a quantia não foi revelada.

O interesse do Alviverde está vinculado à necessidade de reestruturação da posição a partir do segundo semestre. Com a provável saída de Marcelo Lomba ao fim do contrato em dezembro, Grando seria preparado para assumir como reserva de Weverton inicialmente. Contudo, o Verdão gostaria de contar com o arqueiro já no Super Mundial.

No Grêmio, Gabriel Grando teve poucas oportunidades em 2025, apenas sete partidas. Chegou a ir para o Cruzeiro emprestado, mas não atuou. Além disso, a chegada de Tiago Volpi diminuiu ainda mais as chances. A possibilidade de mais visibilidade no Palmeiras, então, está sendo vista como atrativa.

Além do time paulista, um clube italiano também demonstrou interesse, embora as negociações estejam em segundo plano neste momento. O nome da equipe europeia está sendo mantido em sigilo. O contrato de Grando com o Grêmio vai até dezembro de 2026 e não há, por ora, movimentação para renovação.

