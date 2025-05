Quem são os brasileiros suspensos na Argentina por manipulação de apostas

Quatro jogadores brasileiros foram afastados nesta quinta-feira (15) pela Associação do Futebol Argentino (AFA) por suspeita de manipulação de apostas. Assim, os atletas do El Porvenir, da Quarta Divisão argentina, estão suspensos provisoriamente por 90 dias.

Os acusados, o zagueiro Marquinhos, o meia Pantico, o goleiro Blanco e o atacante Vaqueiro, estão sendo investigados pelo Ministério Público, que recebeu a denúncia da própria AFA. O empresário sérvio Nicifor Simovic, que trabalha para uma empresa de agenciamento de jogadores para times pequenos da Argentina, também foi suspenso. Portanto, eles estão proibidos de frequentar estádios durante este período.

As autoridades já haviam denunciado o clube anteriormente por suposta manipulação de resultados. Assim, o caso já está sendo investigado pela Justiça argentina. A denúncia, inclusive, foi feita pela própria AFA ao Ministério Público.

Conheça agora um perfil dos jogadores envolvidos no escândalo de manipulação de apostas.

Blanco (goleiro)

Fábio Monteiro Blanco tem 32 anos e dono de uma carreira discreta no Brasil. Começou no União Paraense e depois passou sem muito brilho por Independente (PA), São Francisco (PA), Jaciobá (AL), Sabugy (PB) e Atlético Roraima.

Marquinhos (zagueiro)

Marcos Vinicius Serrão Carvalho tem 32 anos e nasceu em Belém. Fez a carreira praticamente no Norte do Brasil. Começou no Goiatuba (GO) e depois passou por Paysandu, Águia de Marabá, Macapá, Peñarol-AM, Capital-DF e Moto Clube-MG. Seu último clube no Brasil foi o Paragominas, do Pará.

Pantico (Meia)

Alessandro Miranda Santos é baiano, tem 26 anos, e começou no Jacuipense. Depois teve passagens por Fluminense (BA), Bahia de Feira, Prudentópolis (SP), Colatina (ES), Comercial (PI) e Altos (PI). Seu último clube no Brasil foi o Rondoniense (RO). Em agosto de 2023, policiais militares balearam Pantico durante uma operação em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Ele estava sentado na porta de casa, bebendo café, quando os tiros atingiram sua perna. A Corregedoria da PM da Bahia recebeu uma denúncia sobre o caso.

Vaqueiro (atacante)

Ídolo da torcida do Porvenir, José Denilson Gomes da Silva começou a carreira como volante, porém, se destacou como atacante. Com 23 anos, já passou por FF Sports (AL), Prudentópolis (SP), Sabugy (PB), Corisabbá (PI) e River (PI).

