Lucas revela que pediu para fazer pausa e tratar lesão no joelho: ‘Não ia ajudar’

O torcedor do São Paulo segue preocupado com Lucas Moura. Afinal, o atacante, que voltou a jogar contra o Fortaleza, pelo Brasileiro, voltou a reclamar de dores no joelho direito. Para voltar a estar 100%, o próprio jogador pediu para o Tricolor para fazer uma pausa e tratar sua lesão.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Lucas recordou a lesão sofrida no Campeonato Paulista, a decisão de voltar e também quando voltou a sentir as dores.

“No dia 10 de março, eu acabei sofrendo um trauma muito forte no meu joelho direito e acabei jogando por alguns minutos depois disso, mas depois ficou muito difícil. Tive que sair, no dia seguinte não conseguia dobrar nem 10% da perna. E os exames apontaram um estiramento na capsula do meu joelho direito. Me tirou de combate de 7 a 8 semanas”, disse Lucas.

“Após esse período, tomamos a decisão de voltar. Os exames estavam bons, a força estava equilibrada e eu queria voltar. Estava jogando com um pouco de dor, o que é normal. Porém, achei que a dor ia diminuir com o tempo, o que infelizmente não aconteceu”, completou.

Lucas decide parar por tempo indeterminado

Por fim, o camisa 7 revelou que se reuniu com a comissão técnica e o departamento médico e decidiu dar uma pausa para tratar as dores no joelho direito. Contudo, ele não sabe quando voltará a atuar.

“E eu tomei a decisão de parar. Conversei com a comissão técnica, com o departamento médico, isso partiu de mim. Eu pedi para poder parar e cuidar do joelho, porque não estava performando como estou acostumado e não ia ajudar o São Paulo como gostaria, além de piorar a situação do meu joelho. Foi uma situação difícil, muito ruim ficar fora. Posso garantir que não tem ninguém mais chateado do que eu, mas infelizmente faz parte da vida de um atleta”, afirmou.

“Sei que muita gente me pergunta de prazo, quando vou voltar. É difícil cravar um prazo. Não foi uma lesão grave, mas não foi uma lesão tão simples. Mas muito provavelmente eu só volte a jogar depois da parada da Copa do Mundo de Clubes, em julho. Tenho que fazer tudo o que tenho de fazer para ficar bem. Cuidar como tenho de cuidar. Voltar bem, equilibrado, forte, sem dor, para ajudar o São Paulo como estou acostumado”, finalizou.

