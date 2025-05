Fluminense encara ‘pedra no sapato’ para voltar a vencer no Brasileirão-2025

Após o triunfo sobre a Unión Española, o Fluminense vira a chave na temporada e tenta reagir no Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca não conseguiu suportar a pressão do Atlético-MG, na Arena MRV, e voltou ao Rio de Janeiro sem qualquer ponto. Para voltar a vencer, os comandados do técnico Renato Gaúcho terão uma “pedra no sapato”: o Juventude, em Caxias do Sul.

Isso porque, neste domingo (18), às 16h (de Brasília), o Tricolor mede forças com o Alviverde pela 9ª rodada. Na história do confronto, porém , o time carioca só conseguiu um triunfo como visitante e enfrenta muita dificuldade nos duelos longe do Rio de Janeiro.

Dessa forma, em 15 partidas, foram uma vitória, cinco empates e nove derrotas. Na temporada passada, inclusive, foram confrontos tanto pelo Brasileirão quanto pela Copa do Brasil.

Assim, o Juventude levou a melhor nos dois duelos. Na competição de pontos corridos, o Tricolor até saiu na frente, mas sofreu uma virada relâmpago, por 2 a 1. Já pelo torneio eliminatório, o time gaúcho venceu por 3 a 2 e depois garantiu a classificação para a fase seguinte, com um empate por 2 a 2 ,no Maracanã.

Única vitória longe do Rio e goleadas

A única vez em que o Fluminense venceu o confronto fora de casa foi em 2005. Naquela edição do Brasileirão, o time teve muito trabalho, como de costume, mas triunfou por 4 a 3. A vitória só aconteceu por causa de um gol aos 92 minutos de Dejan Petkovic. Lenny e Adriano Magrão (2) marcaram os outros tentos do time carioca.

Historicamente, o confronto também foi marcado por duas goleadas históricas. No Alfredo Jaconi, o Juve aplicou um 6 a 0 sobre o Flu na campanha do título inédito da Copa do Brasil. Em 2004, foi a vez do Tricolor golear, por 7 a 1, no Raulino de Oliveira, no Brasileirão.

Retrospecto do Flu fora de casa contra o Juventude

1 – Juventude 2 x 1 Fluminense – Brasileirão 2024

2 – Juventude 3 x 2 Fluminense – Copa do Brasil 2024

3 – Juventude 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2022

4 – Juventude 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2021

5 – Juventude 0 x 0 Fluminense – Brasileirão 2007

6 – Juventude 1 x 1 Fluminense – Brasileirão 2006

7 – Juventude 3 x 4 Fluminense – Brasileirão 2002

8 – Juventude 2 x 1 Fluminense – Brasileirão 2004

9 – Juventude 2 x 2 Fluminense – Copa do Brasil 2004

10 – Juventude 2 x 1 Fluminense – Brasileirão 2003

11 – Juventude 2 x 0 Fluminense – Brasileirão 2002

12 – Juventude 1 x 1 Fluminense – Copa do Brasil 2002

13 – Juventude 6 x 0 Fluminense – Copa do Brasil 1999

14 – Juventude 1 x 1 Fluminense – Brasileirão 1997

15 – Juventude 3 x 1 Fluminense – Brasileirão 1995

Fonte: O Gol

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.