Luiz Araújo aproveita chance como titular e ganha voto de confiança no Flamengo

O técnico Filipe Luís recuou Gerson como volante e apostou em Luiz Araújo no ataque com as ausências de Pulgar, Allan e Plata. E deu muito certo. O Rubro-Negro teve “aquela intensidade” do início do ano e tirou um grande peso nas costas ao vencer a LDU por 2 a 0, no Maracanã, pela Libertadores. Além do bom desempenho, o camisa 7 foi autor do segundo gol e agora volta a mostrar que pode ser importante durante os 90 minutos.

“Foi um jogo muito importante para a gente. Sabíamos que era uma final, era vencer ou vencer. Se empata ou perde, iria ficar muito difícil, não tinha chance de se classificar. Fizemos um grande resultado sabendo que ainda tem mais um jogo importante aqui em casa. Estou muito feliz de voltar a marcar com essa camisa, dar assistência e ajudar o Flamengo a ser vitorioso, o que é o mais importante”, declarou o atacante.

“Eu não vinha sendo titular, mas ali no jogo contra o Bahia eu entrei, fiz uma grande partida e é como o Filipe (Luís) sempre falou: ‘o campo fala’. Eu estava merecendo essa oportunidade e hoje fiz para merecer. Fiz um grande jogo. Não só eu, como toda a equipe, e pude ser coroado com uma assistência e um gol”, complementou.

Luiz Araújo, aliás, não balançava as redes a 14 jogos sem fazer um gol. O jogador chegou a ficar no fim da fila, perdendo espaço para Michael, Plata e Juninho. Quando entrave, ele chegou a atuar como armador, mas voltou a ter chance em sua função de origem e agarrou a oportunidade em meio aos desfalques.

Luiz Araújo coloca ‘dor de cabeça’ em Filipe Luís

Em coletiva, Filipe Luís revelou que conversou com Luiz Araújo e disse que estava orgulhoso. Ele, portanto, voltou a citar o lema e enumerou as valências do atacante, que chegou no segundo semestre de 2023 ao Flamengo.

“Eu sempre penso em escolher os melhores para poder montar um plano que possa machucar o adversário. O Luiz tem gol, tem assistência, gera perigo perto da área. Sempre que vou analisar um adversário, nunca duvidei em colocar o Luiz. Falei que me sentia orgulhoso dele porque, depois de ficar fora por alguns jogos, ele entrou (contra o Bahia) e correu de forma bonita. O futebol devolve. O cara que treina como ele todo dia se frustra quando erra. Sei que posso começar com ele ou entrar no segundo tempo. O campo fala e tem jogador que bate na porta”, destacou.

Luiz Araújo, aliás, foi a escolha menos falada para preencher as lacunas deixadas pelos jogadores lesionados. Muitos apostavam na entrada de Evertton Araújo ou na improvisação do zagueiro Léo Ortiz como volante.

