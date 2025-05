Em sua estreia na Colina, Diniz reencontra Vojvoda e leva vantagem confronto

Depois de estrear diante do Lanús, Fernando Diniz terá sua primeira partida à frente do Vasco em São Januário. Assim, neste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), a equipe carioca mede forças com o Fortaleza, pela 9ª rodada do Brasileirão, e tenta deixar a zona de rebaixamento. Pela frente, o comandante reencontra Juan Pablo Vojvoda e leva vantagem no histórico do confronto.

Afinal, o treinador vascaíno só perdeu uma das seis partidas em que enfrentou o argentino. Esse revés aconteceu em 2023, quando comandava o Fluminense. Na ocasião, o Laion aplicou um 4 a 2, com destaque para Moisés, no Castelão

“Eles trocaram o treinador. Conhecemos o estilo do Diniz. Acho que ele está começando seu trabalho agora, mas é um treinador com uma alta capacidade de convencer os seus jogadores. Ele vai impor suas ideias e isso é importante para os treinadores”, disse o treinador do Tricolor.

Ao todo, os dois treinadores se encontraram seis vezes. Em todas elas, Diniz comandava o time de Laranjeiras. São quatro vitórias para o atual técnico do Vasco, contra apenas um triunfo para Vojvoda, além de um empate. “É difícil responder de maneira prática. Quero responder, mas é difícil. De certa forma, o que aconteceu contra o Vitória também aconteceu contra o Lanús. Mas acho que de um jogo para outro, teve bastante coisa positiva. Temos que melhorar e aprender rápido. Espero que contra o Fortaleza possamos responder bem ou nem precisemos responder, espero que a gente não tome gol. Vamos buscar melhorar”, salientou técnico da equipe da Colina. Histórico impecável na Colina Histórica O novo comandante terá a tarefa de fazer o time carioca se reencontrar e para isso precisa defender uma escrita histórica diante do Fortaleza. Isso porque o time carioca jamais perdeu, como mandante, para o seu próximo adversário na história do duelo, em qualquer campeonato. Dessa forma, o Cruz-Maltino soma 7 pontos e ocupa, no momento, a 17ª colocação (primeira a integrar o Z4). O Leão do Pici, por sua vez, tem 10, na 11ª posição, e busca dar um salto na classificação e encostar no pelotão de frente. No retrospecto geral, o Vasco soma doze partidas como mandante diante do Leão , com nove vitórias e três empates, mais de 82% de aproveitamento. O último deles, inclusive, aconteceu pela edição do ano passado do Brasileirão. Em campo, uma vitória por 2 a 0, com gols de Vegetti e Mateus Carvalho. Recentemente, também em 2024, os times se enfrentaram pela Copa do Brasil, algo que culminou na eliminação do Tricolor. Depois do empate sem gols em solo cearense e no 3 a 3 na Colina Histórica, o time carioca avançou nos pênaltis, com destaque para o goleiro Léo Jardim nas cobranças. “Sabemos que o próximo jogo é em São Januário, é um adversário que está em situação como estávamos nós há duas semanas. Vai ser uma partida difícil, como sempre. Ainda não ganhamos em São Januário. Temos que nos preparar bem para essa partida. Temos um dia a mais de recuperação”, frisou Vojvoda.

