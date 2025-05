Cancelamento e demissão: repórter se manifesta publicamente sobre polêmica com Gabigol

A polêmica envolvendo Gabriel Barbosa e o repórter Paulo Azeredo parece ter se encerrado nesta sexta-feira (16), após a demissão do comunicador e um pedido público de desculpas nas redes sociais. Apesar do caso ter se iniciado ainda na zona mista da vitória sobre o Palestino — com gol de Gabigol —, os desdobramentos se basearam no áudio vazado em que o jornalista se referia ao jogador como “babaca”.

Azeredo questionou sobre a condição reserva de Gabigol no elenco celeste, e o atacante respondeu com ironia: “A Itatiaia é meio estranha. Olha a pergunta dos caras”. No dia seguinte, quinta-feira (15), um áudi0 em que Paulo se refere a Gabriel Barbosa como “babaca” vazou nas redes sociais, e a repercussão ganhou proporções inimagináveis. De acordo com o repórter, a fala ocorreu em um momento de descontração e ’em off’.

O jornalista, então, decidiu se manifestar publicamente sobre o caso nesta sexta-feira (16), através de um comunicado oficial. Em tom de retratação, Azeredo explicou o contexto da pergunta feita a Gabriel e assumiu o erro no comentário vazado.

Pedido de desculpas a Gabigol

“Estou passando por aqui para explicar tudo o que aconteceu desde a última quarta-feira. Após o jogo do Cruzeiro contra o Palestino, na zona mista, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o jogador. Uma pergunta absolutamente respeitosa. Na minha fala, ainda elogiei a vontade do Gabriel em campo. Confesso que fiquei surpreso com a reação dele ao relacionar minha pergunta à Rádio Itatiaia”, iniciou.

“Na quinta-feira, ao participar do Itatiaia Patrulha, nos bastidores, durante o intervalo interativo no Youtube, fiz um comentário infeliz quando perguntado, em uma brincadeira, sobre o Gabriel. A consequência da repercussão todos sabem. Então, hoje liguei para o Cruzeiro para me desculpar com o clube e também com o jogador”, e prosseguiu:

“Para você que me acompanha há muitos anos, eu queria dizer que jamais tive a intenção de prejudicar a carreira do jogador Gabriel Barbosa. Eu não preciso dizer aqui a qualidade dele, todo mundo que acompanha futebol sabe da capacidade técnica dele”, escreveu em um trecho.

Reações do Cruzeiro e da Itatiaia

A Raposa repudiou publicamente a declaração do jornalista através de um comunicado oficial. Em nota, o clube destacou que “não há ‘babacas’ na instituição, apenas profissionais comprometidos com sua história”. A diretoria afirmou que não aceitaria ofensas gratuitas e reiterou que o respeito deve prevalecer na relação entre imprensa e clubes.

A Rádio Itatiaia, por sua vez, reconheceu a gravidade da fala e anunciou a demissão imediata de Paulo Azeredo. Em nota oficial, a emissora lamentou o episódio e pediu desculpas “ao jogador Gabriel Barbosa, ao Cruzeiro, à torcida e a todos os ouvintes e espectadores”. A empresa também afirmou que a declaração não reflete os princípios editoriais da casa, pautados pela ética e pelo respeito.

Repercussão e desdobramentos

O episódio provocou intensa mobilização entre torcedores do Cruzeiro nas redes sociais, com mensagens de apoio ao atacante e cobranças à emissora e ao jornalista. A resposta institucional do clube, o posicionamento da Rádio Itatiaia e o pedido de desculpas público de Paulo Azeredo encerram, ao menos oficialmente, uma sequência de desentendimentos que ganhou dimensão nacional.

