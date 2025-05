Santos conta com retornos para clássico em Itaquera; veja provável time

Nesta sexta-feira (16), o Santos continuou a preparação para o clássico contra o Corinthians, em Itaquera, no domingo, pela nona rodada do Brasileirão. Sob o comando de Cleber Xavier, o Peixe contará com os retornos de Zé Ivaldo e do volante Gabriel Bontempo.

LEIA MAIS: CEO diz que diretoria do Santos queimou etapas e avisa: ‘Neymar não fará milagre’

A dupla, ausente na atividade de quinta-feira, treinou sem restrições no CT Rei Pelé junto aos demais jogadores. Eles realizaram trabalhos em uma parte interna, com foco na prevenção de novas lesões e na recuperação física e muscular. O treino tático definiu uma provável escalação para o confronto diante do Corinthians.

Provável Santos

Na zona de rebaixamento e com somente uma vitória em oito jogos, o Santos deve entrar em Itaquera com a seguinte formação: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Barreal (Thaciano), Soteldo e Tiquinho Soares.

O defensor Gil não estará à disposição, liberado para resolver problemas particulares. Além dele, o atacante Guilherme e o volante João Schmidt seguem fora por conta de lesões musculares. Já Neymar se prepara para retornar em Maceió, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o CRB.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.