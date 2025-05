Presidente do Corinthians diz que não vai renunciar e enfatiza integridade no caso VaideBet

Presidente do Corinthians, Augusto Melo negou, ,em coletiva nesta sexta-feira (16), qualquer possibilidade de renunciar ao cargo caso seja indiciado no caso da VaideBet. O mandatário, afinal, passa por um processo de investigação da Polícia Civil por conta de possíveis irregularidades na intermediação do contrato de patrocínio entre o clube e a empresa.

“Jamais vou renunciar, primeiro porque não tenho nada a ver com isso. Estou aqui em prol do Corinthians, não preciso do Corinthians. Outro dia, teve um atleta com dois empresários, dois intermediários. Hoje é assim, é normal. Nunca sentei com ninguém, nunca discuto nada sozinho”, assegurou Augusto Melo.

O advogado de Augusto Melo, Ricardo Cury, reforçou a inocência do presidente no caso VaideBet. Além disso, ele acredita que o nome do dirigente saia do processo ainda nesta primeira etapa.

“A defesa tem muita segurança e tranquilidade. Não há elementos. Do ponto de vista criminal, para responsabilizar alguém, a primeira etapa é o indiciamento. O potencial investigado tem que ter uma ação ou omissão praticado por ele”, disse Cury.

Augusto Melo fez seu depoimento sob condição de investigado na reta final das investigações. Além dele, o ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura e Alex Cassundé, sócio da Rede Social Media Design, a empresa que intermediou o negócio com o Corinthians.

Mais de 20 depoimentos foram para a produção do inquérito policial. A investigação tem responsabilidade do delegado Tiago Fernando Correia, do Departamento de Polícia de Proteção a Cidadania (DPPC) e da terceira delegacia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.