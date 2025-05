Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr fica no empate com o Al-Taawon

Sem Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr perdeu grande chance de voltar ao G3 do Campeonato Saudita. Afinal, fora de casa, a equipe empatou em 1 a 1 com o Al-Taawon, nesta sexta-feira (16). O gol da equipe foi de Otávio, com Roger Martínez deixando tudo igual.

O resultado mantém o Al-Nassr na quarta colocação, com 64 pontos, a um do Al-Qadisiya. Os três primeiros garantem vaga na próxima Liga dos Campeões da Ásia. Já o Al-Taawon se mantém em oitavo, com 42.

Assim, na próxima rodada, o Al-Nassr recebe o Al-Khaleej na quarta-feira (21). Enquanto o Al-Taawon encara o A-Riyadh um dia antes.

Fora da disputa do título nesta temporada, o Al-Nassr começou pressionando e teve algumas chances de marcar. Dessa maneira, a melhor delas com Mané, que acertou a trave aos 39 do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, a equipe da capital abriu o placar. Otávio antecipou-se à defesa após cruzamento de Al Sulaiheem em jogada ensaiada de escanteio e cabeceou sem chances na primeira trave: 1 a 0 Al-Nassr.

Curiosamente, o gol animou o time da casa, que saiu para o ataque em busca do empate. Roger Martínez parou em Bento. Do outro lado, Durán desperdiçou chance de ampliar.

Aos 24, Roger Martínez empatou para o Al-Taawon após receber de Mahzari e finalizar no canto direito do goleiro brasileiro. Na reta final da partida, o técnico Stefalo Pioli lançou Ângelo. O brasileiro, ex-Santos, criou boas chances e quase deu a vitória ao Al-Nassr.

