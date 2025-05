Flamengo divulga ponto de encontro da torcida e ações no Mundial de Clubes

O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira (16), iniciativas durante o Mundial de Clubes, a partir de junho. O clube tem como objetivo a presença institucional, internacionalização da marca e engajamento com a torcida e steakholders nos Estados Unidos.

Entre os dias 14 e 25 de junho, o Flamengo estará presente no Icon Park, em Orlando, com a ‘Casa Flamengo’. O local funcionará das 13h às 22h e contará com programação especial, transmissões dos jogos, ativações de patrocinadores, experiências exclusivas para os torcedores, além da presença de influenciadores, ex-jogadores e convidados especiais.

A proposta é oferecer um ambiente de celebração, convivência e promoção da marca, transformando Orlando na capital da torcida rubro-negra durante o Mundial.

Outra iniciativa será a “Resenha Rubro-Negra Pelo Mundo”, uma série de eventos institucionais voltados a estreitar laços com stakeholders do clube. Os encontros acontecerão nas vésperas dos jogos e servirão como ponto de relacionamento com patrocinadores, sócios, dirigentes e parceiros internacionais.

Com 15 embaixadas oficiais nos Estados Unidos, o Flamengo, aliás, também contará com uma estrutura local de apoio e mobilização em cidades estratégicas.

Por fim, o Flamengo estreia no Mundial de Clubes no dia 16, contra o Esperánce, no Estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. No mesmo local, o Rubro-Negro encara o Chelsea no dia 20. A última partida ainda não tem adversário definido. No entanto, será 24 de junho, no Camping World Stadium, em Orlando.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.