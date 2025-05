Caio Henrique diz que daria preferência ao Fluminense em retorno ao Brasil

Atualmente no Monaco (FRA), o lateral-esquerdo Caio Henrique revelou o desejo de retornar ao Fluminense. Embora tenha ficado no clube somente na temporada 2019, o jogador disse ter boas memórias e exaltou a figura de Fernando Diniz, seu técnico na época.

“Converso bastante com a minha mulher também. A gente gostou muito do Rio de Janeiro. A vida, a praia. Nós somos de Santos, então já estamos acostumados com essa vida de praia. Eu gosto bastante. A gratidão que eu tenho pelo Fluminense é enorme. Com certeza, se hoje eu pudesse voltar ao Brasil, a preferência seria do Fluminense. Sempre deixei isso bem claro. Foi um time que me abriu as portas e eu tenho um carinho muito grande”, disse o jogador em entrevista publicada pelo site Globo Esporte.

Jogando pelo Fluminense com Fernando Diniz, Caio Henrique deixou de ser meia e passou a atuar na lateral. Além disso, foi Diniz quem tirou o jogador do Paraná e o trouxe para o Flu.

“Foi o cara que me resgatou em um momento complicado da minha carreira. Ele virou a chave da minha carreira. Sempre me ajudou, procurou me corrigir em todos os sentidos. Depois assume a Seleção, me convoca. Torço muito por ele, torço para que possa fazer um bom trabalho no Vasco. A maioria dos jogadores que trabalharam com ele sabem da pessoa que ele é. O sentimento que tenho é gratidão”, detalhou Caio Henrique.

Em 2018, após ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro pelo Paraná, o lateral, que pertencia ao Atlético de Madrid (ESP), foi buscado por Fernando Diniz e chegou por empréstimo ao Fluminense.

