Crystal Palace x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de decisão no futebol inglês. Neste sábado (17), Crystal Palace e Manchester City se enfrentam às 12h30 (de Brasília), na final da Copa da Inglaterra, o torneio mais antigo do futebol mundial. A bola rola no Wembley, em Londres, e as equipes chegam embaladas para buscar o título da FA Cup.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Crystal Palace

Grande azarão nesta final, o Crystal Palace quer surpreender o Manchester City e conquistar o título da Copa da Inglaterra. Para isso, o time aposta no retrospecto positivo nos últimos duelos. Isto porque o Crystal Palace vem de cinco partidas seguidas sem derrota, com duas vitórias e um empate.

A equipe ocupa somente a 12ª colocação na Premier League e parecia não ter grandes pretensões. Porém, o time conseguiu uma bela campanha na FA Cup e vai disputar o título nacional em Wembley.

Contudo, o técnico Oliver Glasner não poderá contar com Riad e Doucouré, lesionados.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o City vai para sua terceira final consecutiva de Copa da Inglaterra e também vive um bom momento nesta reta final de temporada. Isto porque o time comandado pelo técnico Pep Guardiola está perto de confirmar a participação na próxima edição da Champions por meio da Premier League e não perde há dez partidas, com sete vitórias e três empates.

No entanto, Pep Guardiola segue com os desfalques de Rodri, Aké, Oscar Bobb e Stones, lesionados.

Crystal Palace x Manchester City

Final da Copa da Inglaterra (FA Cup)

Data e horário: sábado, 17/05/2025, às 12h30 (de Brasília).

Local: Wembley, em Londres (ING).

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix e Guehi; Muñoz, Hughes, Wharton e Mitchell; Eze e Sarr; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Manchester City: Éderson; Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol e O’Reilly; Kovacic e Bernardo Silva; Doku, De Bruyne e Marmoush; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Árbitro: Stuart Attwell (ING).

Auxiliares: Adam Nunn (ING) e Dan Robathan (ING).

VAR: Jarred Gillett (ING).

