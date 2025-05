Dono do Manchester United perde mais de um quarto da fortuna

Jim Ratcliffe, um dos donos do Manchester United, viu seu patrimônio cair £ 6,47 bilhões (cerca de R$ 47,6 bilhões) no último ano, segundo a lista de bilionários do ‘Sunday Times’. Essa perda representa mais de um quarto da fortuna do CEO do grupo ‘Ineos’, que caiu de £ 23,5 bilhões (R$ 171 bilhões) para £ 17 bilhões (R$ 123,4 bilhões) em 12 meses.

O bilionário britânico, de 72 anos, investiu no Manchester United em fevereiro do ano passado. Na ocasião, ele comprou 27,7% das ações do clube por £ 1,25 bilhão (aproximadamente R$ 9,2 bilhões).

Com essa queda no patrimônio, Ratcliffe passou do 4º para o 7º lugar entre as 350 pessoas mais ricas do Reino Unido.

Além disso, desde que entrou no clube, ele tomou decisões polêmicas, como cortes de gastos e demissões. Na ocasião, ele afirmou que era necessário para manter a saúde financeira do clube.

Entre essas medidas, o clube comunicou que não pagaria os ingressos para que a comissão técnica e os funcionários assistissem à final da Liga Europa. Por isso, segundo informações da imprensa britânica, o técnico Ruben Amorim decidiu bancar os custos de 30 membros da sua equipe.

