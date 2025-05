Vasco rescinde os contratos de Capasso e Souza

Na tarde desta sexta-feira, 16/05, o Vasco fez um anúncio em suas redes sociais sobre as rescisões de contratos do volante Souza e do zagueiro Manuel Capasso.

Souza retornou ao Vasco no meio do ano passado. O volante, revelado junto com Alex Teixeira e Philippe Coutinho, chegou com expectativa alta por parte da torcida, mas não correspondeu.

Manuel Capasso foi contratado junto ao Atlético Tucuman, da Argentina, pelo ex-diretor de futebol Paulo Bracks. O zagueiro argentino foi uma das primeiras contratações do Vasco na “Era SAF”.

“O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo com as partes, acertou as rescisões contratuais dos atletas Souza e Capasso. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais”, informou o comunicado do clube.

Durante o período em que Felipe Loureiro esteve à frente da equipe, o interino causou polêmica ao comentar sobre a atual situação do atleta. Ele, inclusive, afirmou que não gosta do zagueiro argentino. Internamente, a frase não foi bem recebida.

“O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade de sair. São escolhas. Se você gosta dele, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. Ele teve a chance de sair, mas não quis. Se tiver que colocar um jogador da base, irei botar. No entanto, o Capasso não faz parte e isso são escolhas do futebol.”, disse.

“Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. É questão de escolhas. Você (repórter) gosta dele. Eu não gosto”, concluiu.

