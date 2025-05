Loucura? Marçal sugere Botafogo com três laterais-esquerdos

Em dia de homenagens a Nilton Santos, melhor camisa 6 de todos os tempos e jogador que revolucionou a lateral esquerda, Marçal, jogador da posição, fez uma sugestão, no mínimo, inusitada. Em participação na “Botafogo TV”, o defensor deixou um recado para o técnico Renato Paiva. Já pensou o time alvinegro com três laterais-esquerdos em campo? Loucura?

“Acho super possível. Estou olhando para a câmera e espero que o Mister esteja online, já que ele estava meio doente. Deve estar em casa… Mister, vai fluir! Só para te avisar!”, avisou o defensor.

Antes de tudo, o Botafogo, nos últimos encontros, teve uma dobradinha entre Telles, na posição original, e Cuiabano, como meia-esquerda ou extremo. Onde, então, Marçal se encaixaria? Na zaga central, claro! Na última rodada do Brasileirão-2024, antes de o Botafogo levantar a taça de tricampeão nacional, na vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, o lateral-esquerdo exerceu a função de zagueiro. No Lyon (FRA), também se acostumou a atuar por ali.

“Me sinto muito confortável nessa posição também”, reforçou Marçal.

Após a sugestão, Marçal fez questão de exaltar o legado de Nilton Santos, para muitos botafoguenses, o maior ídolo da história do clube da Estrela Solitária. A Enciclopédia do Futebol, aliás, foi o primeiro lateral a cruzar a linha do meio de campo e apoiar o ataque.

“Temos uma reclamação. Se ele não tivesse feito isso, seria muito mais fácil jogar. Não passar do meio-campo? Seria tranquilo, só marcar e fazer os outros jogarem. Ele foi desobediente e, de fato, revolucionou a posição porque tinha muita qualidade. A exigência para você hoje ser lateral vem daí. A desobediência é uma exigência”, ressaltou Marçal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.