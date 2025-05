Corinthians inicia trabalhos com foco no clássico contra o Santos

O Corinthians se reapresentou nesta sexta-feira (16) e realizou o primeiro treinamento com foco no clássico contra o Santos, no domingo (18). Dorival Júnior terá que correr contra o tempo, já que haverá apenas mais um trabalho antes do jogo na Neo Química Arena.

O Timão retornou do Uruguai, onde venceu o Racing na última quinta (15) pela Sul-Americana, e o elenco dormiu no CT Joaquim Grava. Em campo, Dorival comandou a atividade apenas com jogadores que não começaram a partida ou tiveram pouca minutagem no Centenário. Já os demais atletas realizaram trabalhos regenerativos.

Terminada a atividade, os jogadores foram liberados. Na manhã deste sábado (17), o elenco do Corinthians realiza o último trabalho antes de enfrentar o Santos, o único com todos os jogadores do plantel disponíveis.

