Em jogo quente e com discurso forte de Cristiane, Flamengo vence Fluminense pelo Brasileirão Feminino

O Flamengo levou a melhor no primeiro clássico contra o Fluminense pelo Brasileirão Feminino. Em uma partida equilibrada e quente até o fim, as Malvadonas venceram as Guerreiras do Fluzão por 2 a 1, nesta sexta-feira (16), em Moça Bonita, pela 11ª rodada. Cristiane e Fernandinha fizeram os gols das rubro-negras, enquanto Lelê descontou para as tricolores.

Com a vitória, o Flamengo chega a 20 pontos e sobe para o terceiro lugar. Já o Fluminense, por sua vez, é o 10º colocado, com 13 pontos. Na próxima rodada, as Guerreiras do Fluzão visitam o Bragantino, quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), enquanto as Malvadonas recebem o Internacional, quinta (22), às 15h.

Fla-Flu quente do início ao fim

Foi uma partida muito disputada, como um clássico deve ser. O Flamengo começou melhor, com mais volume e criando as melhores chances. Assim, saiu na frente do placar com Cristiane, aos 12 minutos. Contudo, o Fluminense não se abateu e reagiu rápido. Lelê aproveitou cruzamento e desviou para o fundo das redes, aos 19, e empatou o placar em Moça Bonita.

Após empatar a partida, o Fluminense cresceu e teve mais volume. Assim, criou boas chances com Gislaine, Bruna Cotrim e Yasmin, mas a goleira Vivi salvou a equipe rubro-negra e assegurou a igualdade até o intervalo.

Já na etapa final, o jogo ficou mais truncado. Dessa forma, as equipes pouco criaram devido as constantes paralisações. Aliás, em uma delas, houve um princípio de confusão após uma falta dura em Cristiane. Na reta final, o Flamengo chegou ao gol da vitória com Fernandinha, aos 37, de cabeça, e fechou o placar.

Reclamações da arbitragem

Após a partida, as jogadoras de Flamengo e Fluminense ficaram na bronca com a arbitragem. Aliás, o trio deixou o campo sob vaias dos torcedores presentes em Moça Bonita. Autora de um dos gols da vitória rubro-negra, a veterana Cristiane desabafou sobre os problemas e desorganização do Brasileirão Feminino, e cobrou mais cuidado com a modalidade.

“Não é de hoje que está desorganizado. Já está há tempo. Se estamos organizando competições para sediar uma Copa do Mundo no nosso país e a gente mostre o que está sendo feito para o mundo, precisa melhorar. E precisa melhorar em todos os âmbitos. Está ruim para todo mundo. Precisa de mais carinho e cuidado com a organização. O público quer ver espetáculo. Está difícil”, disse Cristiane.

