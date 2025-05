Cruzeiro x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro recebe o Atlético-MG neste domingo (18), às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Cabuloso ocupa a quarta posição, com 16 pontos e, com três de diferença para o líder Palmeiras, quer encostar no topo da tabela. Já o Galo tem doze pontos na sétima colocação e visa o G6 da tabela. Confira as principais informações do clássico que teve todos os ingressos esgotados.

Onde assistir

A partida terá transmissão do serviço de streaming Amazon Prime.

Como chega o Cruzeiro

Apesar de uma Copa Sul-Americana para equecer, com apenas uma vitória em cinco jogos que resultou em eliminação, o Cabuloso está bem no Brasileirão. Afinal, na quarta colocação da tabela, vem de três vitórias consecutivas no torneio. A última, aliás, goleada fora de casa sobre o Sport, por 4 a 0.

Para a partida, o técnico Leonardo Jardim terá força máxima com o retorno do volante Lucas Romero, que cumpriu suspensão na última partida. Portanto, deve colocar em campo o mesmo time que conquistou a sequência invicta na competição. O Cabuloso informou que o volante Japa, que ainda não estreou na temporada, participou parcialmente das atividades em campo.

Como chega o Atlético

O Galo também chega com uma boa sequência no torneio, com quatro jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias consecutivas – sobre Juventude fora de casa e, na última rodada, venceu o Fluminense em casa, de virada, por 3 a 2. Os bons jogos, então, fizeram a equipe subir para a sétima colocação, com 12 pontos.

Diferentemente do rival, o Atlético chega com desfalques, podendo chegar a seis no total. Três são certos: Cuello, que cumpre suspensão na partida, além de Caio Maia e Cadu, que seguem no departamento médio. As dúvidas, porém, ficam por conta dos atletas Guilherme Arana e Gabriel Menino, que se encontram em fase final de recuperação. O volante Alan Franco ainda não tem presença confirmada após sentir dores no joelho direito e, portanto, desfalcar o Galo na Sula.

CRUZEIRO X ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 9ª rodada

Data/hora: 18/05/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (BH)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

ATLÉTICO: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Rubens; Fausto Vera, Alan Franco (Caio), Gustavo Scarpa e Bernard (Júnior Santos ou Igor Gomes); Rony e Hulk. Técnico: Cuca

Árbitro: Flávio Rodrigues Souza (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rafael Traci

